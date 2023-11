Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KKR: a réalisé le financement pour le rachat d'United Malt information fournie par Cercle Finance • 15/11/2023 à 15:32









(CercleFinance.com) - KKR annonce avoir accompagné Malteries Soufflet dans le financement et l'exécution de l'acquisition pour 1,5 milliard AUD d'United Malt Group.



Les fonds et comptes gérés par KKR ont investi aux côtés du groupe InVivo, leader français de l'agriculture et de l'agroalimentaire, qui a acquis Malteries Soufflet en 2021.



Pour financer l'acquisition d'United Malt, KKR, avec la participation de Bpifrance et du groupe Crédit Agricole, a mené un investissement combiné de 550 millions d'euros.



United Malt exploite 11 usines de production en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, fournissant de l'orge aux microbrasseurs et distillateurs, ainsi qu'aux grands brasseurs traditionnels.



United Malt est désormais une filiale à 100 % de Malteries Soufflet, qui devient le plus grand acteur mondial du malt en termes de ventes et de capacité de production, avec 40 usines de production en 20 pays, et avec une capacité de production annuelle de 3,7 millions de tonnes de malt.





