KKR: a réalisé la vente de GeoStabilization International

(CercleFinance.com) - KKR a annoncé la vente de GeoStabilization International (GSI) à Leonard Green & Partners (LGP).



GSI est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'atténuation des géorisques et de services de sécurité routière. La vente offre un rendement de cinq fois les capitaux propres investis par KKR.



Depuis l'acquisition de GSI par KKR en décembre 2018, la société a connu une croissance significative résultant des investissements de KKR dans l'entreprise. Au cours de cette période d'environ six ans, la société a réussi à développer sa gamme de marques et de services, notamment en élargissant ses activités à des services complémentaires de sécurité routière.



' Il s'agit d'un excellent résultat pour tous les employés-actionnaires de GSI et nos commanditaires dans le fonds Americas XII de KKR, et cela démontre notre capacité à être des partenaires stratégiques à valeur ajoutée avec des entreprises de taille moyenne. ' a déclaré Brandon Brahm, associé chez KKR et co-responsable de la stratégie ascendante de KKR.





