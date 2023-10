KKR: a finalisé une vente de plus de 560 M$ information fournie par Cercle Finance • 03/10/2023 à 12:31

(CercleFinance.com) - KKR a finalisé la vente de plus de 465 000 mètres carrés (SF) d'entrepôts industriels pour une valeur globale totale de plus de 560 millions de dollars.



Les cessions ont été réalisées au moyen de cinq transactions distinctes avec cinq acheteurs.



Les ventes, composées principalement d'actifs du fonds Real Estate Partners Americas II de KKR, comprenaient plus de 50 bâtiments industriels à Atlanta, Dallas-Fort Worth, Chicago, la Lehigh Valley et le centre de la Pennsylvanie.



En incluant ces cinq ventes, KKR a vendu environ 2 millions de mètres carrés depuis 2021 et possède actuellement plus de 4 millions de mètres carrés d'immobilier industriel dans les principales zones métropolitaines.



' Nous continuons d'acquérir de manière sélective des propriétés logistiques sur les marchés en croissance et notre portefeuille existant continue de bénéficier d'un taux d'occupation élevé et d'un potentiel de croissance des loyers. ' a déclaré Ben Brudney, directeur chez KKR supervisant Investissements immobiliers industriels aux États-Unis.