KKR a finalisé son offre publique d'achat sur Forum Engineering
Après la conclusion de l'offre d'achat, KKR devrait acquérir 29 761 258 actions ordinaires de Forum Engineering, soit un total de 55,89 % sur une base entièrement diluée. Le règlement débutera le 30 décembre 2025.
Après la finalisation de l'offre autonome, l'Offrant vise à acquérir toutes les actions restantes via un processus de consolidation d'actions afin d'obtenir la pleine propriété de Forum Engineering.
KKR effectue principalement ses investissements à partir de son Global Impact Fund II.
George Aitken, directeur général et responsable de Global Impact Asie-Pacifique chez KKR, a déclaré : " Avec des opportunités de formation améliorées, la mise en place d'un programme large d'appropriation des employés et l'accès à l'expérience mondiale de KKR, nous visons à soutenir Forum Engineering pour créer un impact significatif et durable tant pour les ingénieurs que pour les clients qu'ils servent. "
