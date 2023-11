Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KKR: a finalisé l'acquisition de Chase information fournie par Cercle Finance • 16/11/2023 à 17:11









(CercleFinance.com) - Chase Corporation annonce la finalisation de son acquisition par KKR et accueille Lance Reisman en tant que président du conseil d'administration.



Chase Corporation est l'un des principaux fabricants mondiaux de matériaux de protection pour des applications à haute fiabilité dans divers secteurs du marché.



Cette acquisition a été réalisée au prix de 127,50 $ par action. Suite à la finalisation de la transaction, les actions ordinaires de Chase ont cessé d'être négociées et ne seront plus cotées au NYSE.





Valeurs associées KKR & CO NYSE -0.02%