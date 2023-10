KKR a fait une offre sur le réseau fixe de Telecom Italia

(AOF) - Telecom Italia (TIM) a annoncé avoir reçu aujourd'hui de KKR une offre ferme sur ses activités de réseau fixe, y compris FiberCop. En ce qui concerne la participation de TIM dans Sparkle, son unité de câbles-sous marins, KKR a formulé une nouvelle offre non contraignante, dans l'attente de la transmission d'une offre contraignante dans un délai de 4 à 8 semaines, à la fin des activités de due diligence en cours, et en demandant une période d'exclusivité jusqu'au 20 décembre prochain.

