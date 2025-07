KKR: +14% d'actifs sous gestion au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 15:45









(Zonebourse.com) - KKR a publié un résultat net attribuable aux actionnaires en repli de 29 % sur un an au 2e trimestre, à 472 M$, pénalisé par une base de comparaison élevée et une moindre contribution des revenus d'investissement.



Le chiffre d'affaires progresse de 22 %, à 5,1 Mds$, porté par la croissance des revenus issus de la gestion d'actifs (+18 %) et de l'assurance (+25 %). L'Adjusted Net Income (ANI), indicateur clé de performance opérationnelle, ressort en hausse de 9 %, à 1,1 Md$, soit un bénéfice par action ajusté de 1,18 $, en progression de 8 % sur un an.



Les Fee Related Earnings (FRE), issus des revenus récurrents de gestion, atteignent 887 M$, en hausse de 17 %. L'actif sous gestion (AUM) grimpe à 686 Mds$, soit +14 % sur un an, soutenu par une collecte nette de 28 Mds$ au cours du trimestre.



Si aucun objectif chiffré n'a été communiqué, la société table sur une montée en puissance de son segment stratégique et sur l'intégration d'HealthCare Royalty Partners dans ses activités.





