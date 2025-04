KKO International : Forte amélioration des résultats annuels 2024

FORTE AMÉLIORATION DES RESULTATS ANNUELS 2024



- Accélération du chiffre d’affaires à 9,3 M€ (+ 300%)



- Résultat d’exploitation de 3,5 M€ contre – 2 M€ (+ 5,5 M€)



- Profitabilité nette de 13% avec un résultat net de 1,2 M€





AMBITIONS 2025



- Augmentation de la capacité de transformation : supérieure à 2 200 tonnes



- Chiffre d’affaires autour de 20 M€ (à prix constant)





KKO INTERNATIONAL (FR0013374667 – ALKKO – PEA-PME) : KKO International annonce son retour à la profitabilité sur l’exercice 2024 avec des résultats annuels en forte amélioration par rapport à l’exercice 2023. L’année 2024 confirme la trajectoire de croissance engagée par le Groupe depuis son passage à un modèle agro-industriel et portée par l’envolée des prix du cacao (+ 60% sur l'année).





WEBINAIRE LE 21 MAI 2025 À 18H



Afin de présenter plus en détail les développements de l’année 2024, ses résultats annuels et ses solides perspectives, KKO International organise un webinaire le 21 mai 2025 à 18h, à destination des actionnaires et des investisseurs.



Pour vous inscrire : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_jac62Y3dRq6SWBD7C6D5iQ