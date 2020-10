Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kirghizistan-Le président Jeenbekov se dit prêt à démissionner Reuters • 09/10/2020 à 02:52









ALMATY, 9 octobre (Reuters) - Le président kirghize Sooronbaï Jeenbekov a déclaré vendredi qu'il était prêt à quitter ses fonctions une fois qu'un nouveau gouvernement serait nommé, afin de mettre fin à l'instabilité politique dans le pays d'Asie centrale secoué par des manifestations violentes. Un mouvement de révolte a éclaté après les élections législatives de dimanche, dont les résultats contestés ont depuis été annulés. Des groupes de l'opposition, dont les partisans ont pris mardi le contrôle de bâtiments gouvernementaux, forçant le gouvernement à démissionner, n'ont pas réussi à convenir de la mise en place d'un pouvoir provisoire, une situation qui fait craindre le chaos dans le pays de 6,5 millions d'habitants. (Olzhas Auyezov; version française Jean Terzian)

