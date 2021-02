Kirao veut accélérer au-delà du milliard d'euros d'encours gérés

(NEWSManagers.com) - Kirao, fondée en 2014 par Fabrice Revol, poursuit son ascension. La société de gestion indépendante a collecté l'an dernier 85 millions d'euros net. Avec une croissance de 25 millions d'euros de ses encours due à la performance de ses fonds (tous positifs), la société a pu passer le cap symbolique du milliard d'encours gérés fin 2020. " Notre coeur de clientèle reste les banques privées mais nous parvenons à capter de plus en plus d'institutionnels grâce à la croissance de nos encours" , se réjouit Fabrice Revol auprès de NewsManagers.

Le dirigeant souhaite que le développement de la société de gestion " aille encore plus vite" , afin de pouvoir prendre le temps de réfléchir à de nouveaux axes d' évolution. L'un d'entre eux concerne par exemple le fonds Multicaps Alpha. " Je le trouve très sous-estimé avec ses 120 millions d'encours. A un niveau d' encours plus élevé, nous pourrions imaginer un jour le désolidariser du fonds Kirao Multicaps (460 millions d'encours, ndlr). Ce fonds pourrait alors adresser les multi-gérants, qui à ce stade ne peuvent pas investir dedans puisqu' il s' agit déjà d' un fonds de fonds. Le potentiel serait alors de plusieurs centaines de millions" , juge le dirigeant

Renforcé d'une expertise en crédit, le fonds pourrait aussi voir s'agrandir ses classes d'actifs investissables. Fabrice Revol n'exclue pas non plus de réfléchir à des partenariats divers pour Kirao, notamment dans la distribution.

La société, qui a signé récemment les PRI, élaboré une charte ESG avec en point d'orgue la gouvernance, et calculé les empreinte-carbone de ses fonds, voudrait aussi aller plus loin dans sa démarche ISR. " Nous savons où nous voulons aller pour la première grande étape d' exécution en matière d' ESG. Nous avons également recruté une personne pour s'occuper du sujet. Nous avions élaboré une grille méthodologique mais pour les outils il fallait l' aide d' une personne en plus" , explique-t-il Le but n' est pas forcément d' obtenir le label ISR pour les différents fonds " mais si notre travail nous en rapproche nous pourrions envisager la labellisation. Ce qui m' intéresse avant tout, c' est la valeur que nous allons produire avec une nouvelle grille d' analyse" , précise Fabrice Revol.

La société a aussi décidé d'allouer 1% de son chiffre d' affaires (soit environ 100.000 euros en 2020) au fonds de dotation Impala Avenir, dont Fabrice Revol est administrateur depuis 5 ans. Kirao compte aussi parmi ses effectifs depuis 3 ans la présidente et fondatrice d' Impala Avenir, Crama Trouillot du Boÿs. Les missions d' Impala Avenir sont focalisées sur l' autonomisation de jeunes en situation de précarité et sont notamment réalisées au travers des projets les Plombiers du Numérique et la Maison des Marraines.