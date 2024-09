Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kingfisher: soutenu par un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 23/09/2024 à 14:02









(CercleFinance.com) - Kingfisher prend plus de 1% à Londres, sur fond de propos favorables d'UBS qui relève sa recommandation de 'vente' à 'neutre' sur le titre du premier distributeur européen d'articles de bricolage, avec un objectif de cours porté de 201 à 340 pence.



'Kingfisher est bien positionné pour augmenter ses ventes et ses marges dans un contexte de reprise du marché du logement, mais la faiblesse de la France et une progression de +35% de l'action sur trois mois limitent notre enthousiasme', explique le broker.





Valeurs associées KINGFISHER 328,55 GBX LSE +1,78%