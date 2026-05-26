Kingfisher-Recul des ventes au T1 dans un "contexte de marché morose"

Kingfisher KGF.L a fait état mardi d'une baisse de 0,7% de son chiffre d'affaires sous-jacent au premier trimestre, l'entreprise britannique citant un "contexte de marché morose" mais maintenant son objectif annuel de bénéfice.

Le groupe européen de bricolage, opérant en France sous les enseignes Castorama et Brico Dépôt, a déclaré que ses catégories phares avaient fait preuve de résilience malgré un printemps tardif qui a pesé sur la fréquentation et la demande saisonnière.

Au Royaume-Uni, les ventes à périmètre constant de son enseigne Screwfix ont augmenté de 4,1% et elle a gagné des parts de marché. En revanche, les ventes de B&Q sur la même base ont reculé de 4,1%, reflétant sa plus grande exposition aux articles saisonniers, tels que le mobilier de jardin et les plantes, ainsi qu'une base de comparaison difficile par rapport à l'année dernière.

Les données officielles, publiées la semaine dernière, ont montré que les ventes au détail britanniques ont enregistré en avril leur plus forte baisse depuis près d'un an, les ventes de carburant ayant chuté, ce qui s'ajoute aux signes d'un ralentissement des dépenses de consommation dans un contexte marqué par la guerre en Iran et la hausse des coûts énergétiques.

En France, les ventes à périmètre constant de Kingfisher ont reculé de 2,1% au premier trimestre. Elles ont baissé de 0,2% en Pologne.

Le groupe a déclaré maintenir ses prévisions pour l'ensemble de l'année concernant le bénéfice avant impôts ajusté, compris entre 565 et 625 millions de livres sterling (654,51 et 724,02 millions d'euros), contre 560 millions de livres sterling en 2025-2026.

(Rédigé par James Davey, version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)