Kingfisher plus optimiste pour 2025 grâce à la vigueur du Royaume-Uni

Le logo de l'enseigne de bricolage Castorama

Le distributeur européen de produits d'aménagement de la maison Kingfisher a annoncé une hausse de 10,2% de son résultat avant impôts ajusté au premier semestre, grâce à de bonnes performances au Royaume-Uni, et s'est montré plus confiant sur sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de son exercice.

Le groupe, qui possède les enseignes B&Q et Screwfix au Royaume-Uni et Castorama et Brico Depot en France, a déclaré viser désormais le "haut de la fourchette" de sa prévision annuelle de bénéfice avant impôts ajusté comprise entre 480 millions de livres et 540 millions de livres (549 à 619 millions d'euros), contre 528 millions de livres en 2024/25.

