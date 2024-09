Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kingfisher: objectif de trésorerie relevé, le titre grimpe information fournie par Cercle Finance • 17/09/2024 à 10:32









(CercleFinance.com) - Kingfisher a relevé mardi sa prévision de flux de trésorerie disponible pour 2024 après des résultats semestriels supérieurs aux attentes, dus notamment à des gains de parts de marché au Royaume-Uni.



Le numéro un européen des magasins de bricolage, qui exploite notamment les enseignes Castorama et Brico Dépôt en France, a dégagé sur les six mois au 31 juillet un bénéfice imposable courant en hausse de 2% à 324 millions de livres.



Son bénéfice ajusté ressort quant à lui à 334 millions de livres, contre un consensus de 290 millions.



A taux de change constants, le chiffre d'affaires total a reculé de 2,4%, à 6,75 milliards de livres.



'Nous remarquons que ces performances meilleures que prévu sont principalement attribuables au Royaume-Uni et en Irlande', commentent les analystes de RBC.



'Le résultat en France s'inscrit en ligne avec notre estimation tandis que la Pologne a légèrement dépassé les attentes', poursuit le broker canadien.



Pour ce qui concerne le troisième trimestre, Kingfisher fait état d'un repli de 0,3% de ses ventes à données comparables à ce stade, alors que RBC prévoyait un recul de 1,8%.



S'agissant de ses perspectives, le groupe britannique dit désormais tabler sur un bénéfice avant impôts ajusté de 510 à 550 millions de livres sur l'ensemble de l'exercice, contre 490-550 millions jusqu'à présent.



Il rehausse par ailleurs son objectif de flux de trésorerie disponible (FCF) pour le porter entre 410 et 460 millions de livres, à comparer avec 350-410 millions précédemment.



Suite à cette publication, l'action Kingfisher grimpait de plus de 6% mardi matin, signant la plus forte hausse de l'indice FTSE 100 de la Bourse de Londres.





Valeurs associées KINGFISHER 326,45 GBX LSE +1,10%