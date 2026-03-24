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Kingfisher dans le vert avec ses résultats annuels
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 09:34

Kingfisher avance de 1,5% en début de séance à Londres, à la suite de la publication de résultats en amélioration au titre de son exercice 2025-26, reflétant notamment une légère progression de ses ventes en données comparables.

Le distributeur d'articles de bricolage, exploitant des enseignes Castorama et Brico Dépôt en France, a vu son profit avant impôt ajusté augmenter de 6% à 560 MGBP, soutenu par une expansion de 80 points de base de sa marge brute, à 38,1%, et sa discipline en matière de coûts.

À 12,94 MdsGBP, son chiffre d'affaires s'est accru de 1,3% en données publiées, et de 1,4% en données sous-jacentes et comparables, une croissance tirée en premier lieu par ses enseignes britanniques Screwfix et B&Q ( 3,3%).

"Avec un environnement de consommation mitigé sur nos marchés, nous restons concentrés sur la réalisation de nos priorités stratégiques, le maintien de la discipline des coûts et la rémunération des actionnaires", commente son CEO Thierry Garnier.

Le groupe annonce d'ailleurs un dividende stable à 12,40 pence au titre de son exercice 2025-26 (pour un BPA ajusté en hausse de 15% à 23,8 pence), ainsi que le démarrage d'un nouveau programme de rachats d'actions pour 300 MGBP.

Pour son exercice 2026-27 qui commence, Kingfisher anticipe un profit avant impôt ajusté de l'ordre de 565 à 625 MGBP, ainsi qu'un free cash-flow dans une fourchette allant de 450 à 510 MGBP (contre 512 MGBP sur l'exercice écoulé).

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