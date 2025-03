King Street assurera la gestion des investissements et Lumyna, en tant que concepteur et distributeur du fonds, garantira une structure robuste ainsi qu'un large accès au marché.

(AOF) - King Street Capital Management et Lumyna Investments, société de gestion de Generali Investments, ont annoncé le lancement du fonds Lumyna – King Street Credit Opportunities, une stratégie de crédit privé evergreen " conçue pour répondre à la demande croissante de prêts opportunistes et flexibles ". Elle mise " sur une allocation dynamique incluant des prêts aux entreprises, des financements adossés à des actifs, ainsi que des opportunités de crédit en situation de déséquilibre ou de détresse ".

King Street CM et Lumyna présentent Lumyna – King Street Credit Opportunities

