Kinder Morgan en hausse avant l'ouverture de la bourse grâce à l'expansion de ses activités dans le secteur du gaz et à des résultats supérieurs aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 octobre - ** Les actions de l'opérateur américain de gazoducs Kinder Morgan KMI.N ont progressé de 2,65 % à 34,87 dollars en pré-ouverture, après l'approbation d'un investissement de 4,7 milliards de dollars dans deux coentreprises de gazoducs et la publication de résultats trimestriels supérieurs aux estimations

** Cet investissement comprend environ 3,1 milliards de dollars pour le projet « Southeast Connector » et environ 1,6 milliard de dollars pour le projet « Permian Link », destinés à répondre à la demande croissante des centrales électriques, des centres de données et des exportateurs de GNL

** Ces autorisations portent le carnet de commandes total de la société à un niveau record de 14,4 milliards de dollars

** La société a enregistré un bénéfice ajusté de 35 cents par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre une estimation des analystes de 32 cents par action

** Sur 26 courtiers, 14 attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou mieux, et 12 “conserver”; leur objectif de cours médian est de 36 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 23,6 % depuis le début de l'année