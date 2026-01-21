Kinder Morgan dépasse ses estimations de bénéfices trimestriels grâce à une forte demande de gaz naturel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions et ajout de détails aux paragraphes 5 à 9)

Kinder Morgan KMI.N a dépassé les attentes de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre mercredi, aidé par des volumes plus élevés de gaz naturel transporté par ses pipelines.

Les actions de l'opérateur de pipelines ont augmenté de 1,4 % à 28,99 $ dans les échanges prolongés.

Les entreprises américaines du secteur intermédiaire telles que Kinder Morgan bénéficient d'une augmentation de la production de pétrole et de gaz dans le bassin Permien, ainsi que d'une demande croissante de gaz naturel due à des exportations record de gaz naturel liquéfié et à une augmentation de la production d'électricité liée aux opérations d'intelligence artificielle, au minage de crypto-monnaies et aux centres de données.

La société a déclaré avoir transporté environ 48 353 milliards d'unités thermiques britanniques de gaz naturel par jour au cours du trimestre, contre 44 507 milliards de Btu par jour il y a un an.

KinderMorgan, qui transporte environ 40 % de la production totale de gaz naturel du pays, a déclaré que son carnet de commandes total était passé de 9,3 milliards de dollars au trimestre précédent à 10 milliards de dollars.

En 2025, les États-Unis deviendront le premier pays à exporter plus de 100 millions de tonnes (mmt) de GNL en une seule année, grâce à la production de nouvelles usines, comme l'ont montré les données préliminaires de LSEG au début du mois.

Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont augmenté de plus de 11 % en séquentiel au quatrième trimestre, interrompant une série de baisses qui avait commencé au deuxième trimestre.

Le bénéfice de base ajusté du segment des gazoducs de Kinder Morgan a augmenté de 30,2 % pour atteindre 1,38 milliard de dollars au cours du trimestre.

Cependant, ses volumes de livraison totaux, qui comprennent également des produits raffinés tels que le carburéacteur et le carburant diesel, ont chuté à 2 035 000 barils par jour au cours du trimestre clos le 31 décembre, contre 2 105 000 bpj il y a un an.

La société basée à Houston, au Texas, a affiché un bénéfice ajusté de 39 cents par action pour les trois mois se terminant le 31 décembre, contre une estimation de 37 cents par action par les analystes, selon les données compilées par LSEG.