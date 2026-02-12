Kimco Realty progresse grâce à des prévisions annuelles optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
12 février - ** Les actions de la FPI (Fonds de Placement Immobilier) Kimco Realty, spécialisée dans les centres commerciaux ancrés par des supermarchés KIM.N , augmentent jusqu'à 3,9 %, atteignant 22,85 $. ** La société prévoit des fonds d'exploitation et un bénéfice net pour l'exercice 2026 supérieurs aux attentes, grâce à une demande de location résiliente pour ses centres commerciaux ancrés dans l'épicerie.
** La société prévoit des fonds d'exploitation annuels par action de 1,80 $ à 1,84 $, par rapport aux estimations des analystes de 1,80 $, et un bénéfice net par action entre 80 cents et 84 cents, par rapport aux estimations de 75 cents - données compilées par LSEG.
** Le chiffre d'affaires de 542,5 millions de dollars au 4ème trimestre a dépassé les estimations de 536,7 millions de dollars, tandis que les fonds d'exploitation par action de 44 cents ont été conformes aux estimations.
** Les actions ont chuté de 13,5 % en 2025.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer