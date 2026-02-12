Kimco Realty prévoit de bons résultats annuels grâce à la bonne tenue de la demande de location

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Kimco Realty KIM.N a prévu pour l'exercice 2026 des fonds provenant des opérations (FFO) et un bénéfice net supérieurs aux estimations de Wall Street jeudi, citant une demande de location résiliente pour ses centres commerciaux ancrés dans l'épicerie.

La sociétébasée à Jericho, dans l'État de New York, prévoit des FFO pour l'exercice de 1,80 $ à 1,84 $ par action, par rapport aux estimations des analystes de 1,80 $ par action, selon les données compilées par LSEG. Elle prévoit un bénéfice net annuel de 80 cents à 84 cents par action, contre des estimations de 75 cents par action. La demande pour les immeubles locatifs de la fiducie d' investissement en immobilier commercial (FPI) est restée forte, les locataires de Kimco continuant à bénéficier du fait que les consommateurs recherchent des alternatives moins chères et donnent la priorité aux produits de première nécessité et aux produits d'épicerie. Au 30 septembre, les cinq principaux locataires de la FPI étaient TJX Companies, Ross Stores, Burlington Stores, Amazon's Whole Foods et Albertsons Companies. Lafréquentation des centres commerciaux en plein air a augmenté de 6,2 % en janvier, contre une hausse de 2,9 % il y a un an, selon la société d'analyse de données Placer.ai.

Kimco a enregistré un chiffre d'affaires de 542,5 millions de dollars au quatrième trimestre, dépassant les estimations de 536,7 millions de dollars. Son FFO de 44 cents par action est conforme aux estimations.

La société possède des intérêts dans 565 centres commerciaux et actifs à usage mixte aux États-Unis, représentant 100 millions de pieds carrés d'espace locatif brut au 31 décembre. Elle possède et exploite des centres commerciaux à ciel ouvert, rattachés à des épiceries, et des propriétés à usage mixte aux États-Unis. La semaine dernière, son homologue Regency Centers REG.O a fait état d'un FFO optimiste grâce à une demande soutenue.