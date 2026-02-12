 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kimco Realty prévoit de bons résultats annuels grâce à la bonne tenue de la demande de location
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 13:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Kimco Realty KIM.N a prévu pour l'exercice 2026 des fonds provenant des opérations (FFO) et un bénéfice net supérieurs aux estimations de Wall Street jeudi, citant une demande de location résiliente pour ses centres commerciaux ancrés dans l'épicerie.

La sociétébasée à Jericho, dans l'État de New York, prévoit des FFO pour l'exercice de 1,80 $ à 1,84 $ par action, par rapport aux estimations des analystes de 1,80 $ par action, selon les données compilées par LSEG. Elle prévoit un bénéfice net annuel de 80 cents à 84 cents par action, contre des estimations de 75 cents par action. La demande pour les immeubles locatifs de la fiducie d' investissement en immobilier commercial (FPI) est restée forte, les locataires de Kimco continuant à bénéficier du fait que les consommateurs recherchent des alternatives moins chères et donnent la priorité aux produits de première nécessité et aux produits d'épicerie. Au 30 septembre, les cinq principaux locataires de la FPI étaient TJX Companies, Ross Stores, Burlington Stores, Amazon's Whole Foods et Albertsons Companies. Lafréquentation des centres commerciaux en plein air a augmenté de 6,2 % en janvier, contre une hausse de 2,9 % il y a un an, selon la société d'analyse de données Placer.ai.

Kimco a enregistré un chiffre d'affaires de 542,5 millions de dollars au quatrième trimestre, dépassant les estimations de 536,7 millions de dollars. Son FFO de 44 cents par action est conforme aux estimations.

La société possède des intérêts dans 565 centres commerciaux et actifs à usage mixte aux États-Unis, représentant 100 millions de pieds carrés d'espace locatif brut au 31 décembre. Elle possède et exploite des centres commerciaux à ciel ouvert, rattachés à des épiceries, et des propriétés à usage mixte aux États-Unis. La semaine dernière, son homologue Regency Centers REG.O a fait état d'un FFO optimiste grâce à une demande soutenue.

Valeurs associées

KIMCO RLTY REIT
22,000 USD NYSE -0,83%
REGENCY CENT REITRG
76,4950 USD NASDAQ -0,75%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank