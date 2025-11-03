Kimberly-Clark va acquérir Kenvue

(AOF) - Kimberly-Clark a annoncé la conclusion d’un accord en vue d’acquérir l’ensemble des actions ordinaires en circulation de Kenvue, l’ancienne division de Santé Grand Public de Johnson & Johnson. La transaction, réalisée en numéraire et en actions, valorise Kenvue à une valeur d’entreprise d’environ 48,7 milliards de dollars. L’opération doit permettre de réunir deux entreprises américaines emblématiques.
