Kimberly-Clark mise sur 40 milliards de dollars pour Kenvue malgré la controverse sur le Tylenol

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Kenvue fait face à un litige concernant les produits Tylenol et les poudres pour bébés

*

Les actions de Kimberly-Clark en baisse de 13 %, Kenvue en hausse de 19,6 %

*

L'opération est assortie d'une prime de 46,2 % par rapport au dernier prix de clôture de Kenvue

(Ajoute des détails sur le calendrier de l'opération au paragraphe 4, des commentaires d'investisseurs et d'analystes aux paragraphes 19 et 25, et met à jour les actions) par Juveria Tabassum et Sriparna Roy

Kimberly-Clark met de côté 40 milliards de dollars pour acheter Kenvue dans le cadre d'une transaction massive qui a laissé certains investisseurs perplexes alors que le fabricant de Tylenol est aux prises avec de faibles ventes, des poursuites judiciaires et des attaques de la Maison-Blanche liant son analgésique à l'autisme.

Les actions de Kimberly-Clark ont fortement chuté après l'annonce de lundi, les actionnaires ayant examiné la prime de 46 % payée pour l'ancienne unité de Johnson & Johnson JNJ.N qui a connu une année turbulente: Kenvue a évincé son directeur général en juillet et a été sous le feu des critiques du président Donald Trump pour des affirmations non prouvées selon lesquelles l'utilisation de Tylenol pendant la grossesse peut provoquer l'autisme chez les enfants.

Les actions de Kenvue, qui avaient fortement chuté depuis les commentaires de Trump, ont bondi de 19,6 % lundi. De nombreux investisseurs attendent depuis des mois une vente de tout ou partie de l'entreprise, suite à la pression exercée par l'activiste .

Kimberly-Clark admirait Kenvue depuis des années, depuis l'époque où elle faisait encore partie de J&J, et la considérait comme une cible, mais les négociations entre les entreprises ont commencé après que Kenvue a annoncé qu'elle examinait des alternatives stratégiques et le départ de son directeur général au cours de l'été, ont déclaré à Reuters des sources familières avec l'affaire.

Jay Woods, stratège en chef chez Freedom Capital Markets, a déclaré que la réaction du marché suggère que certains investisseurs pensent que Kimberly-Clark "est peut-être en train d'acheter des produits endommagés".

Malgré ces inquiétudes, Kimberly-Clark prévoit de réaliser 2,1 milliards de dollars d'économies annuelles grâce à l'opération. L'ajout du vaste portefeuille de marques de Kenvue, allant des bains de bouche Listerine aux produits de soins de la peau comme Aveeno et Neutrogena, devrait permettre à l'entreprise combinée de réaliser un chiffre d'affaires annuel d'environ 32 milliards de dollars.

Les deux entreprises se trouvent côte à côte sur les étagères des magasins, de sorte que la logique d'échelle et de distribution est logique, même si la menace persistante de Tylenol reste une ombre que tout acheteur préférerait éviter, a déclaré Kimberly Forrest, directrice de l'investissement chez Bokeh Capital Partners.

MAUX DE TÊTE AU TYLENOL

"Kimberly-Clark assumera le risque potentiel de litige pour la marque Tylenol... C'est difficile à quantifier", a déclaré Robert Moskow, analyste chez TD Cowen.

L'exposition juridique potentielle de Kenvue à des centaines de poursuites privées alléguant que l'entreprise a dissimulé des liens supposés entre le Tylenol et l'autisme ou le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité chez les enfants suscite des inquiétudes.

Le secrétaire américain à la santé et aux services sociaux, Robert F. Kennedy Jr., a récemment déclaré qu'il n'existait pas de preuves concluantes d'un tel lien, mais il a qualifié les données existantes de "très suggestives"

Les ventes américaines de Tylenol ont chuté de 11 % entre le 20 septembre et le 4 octobre après les remarques de l'administration Trump, a déclaré Navann Ty, analyste chez BNP Paribas, dans une note le mois dernier.

Kenvue est également aux prises avec des litiges liés à ses produits de poudre pour bébés à base de talc.

"La plupart des investisseurs s'attendaient à ce que Kenvue vende certaines marques, et non l'ensemble de l'entreprise, compte tenu des risques liés au Tylenol et au talc. Mais Kimberly-Clark a probablement vu une valeur à long terme dans un portefeuille de marques fortes se négociant à une forte décote", a déclaré James Harlow, vice-président senior de Novare Capital Management.

UNE BOUÉE DE SAUVETAGE POUR KENVUE

Les investisseurs de Kenvue ont salué l'opération.

Un investisseur de longue date qui s'est entretenu avec le conseil d'administration et la direction au cours des derniers mois a qualifié l'opération de "géniale", tandis que d'autres ont déclaré que le prix n'était pas aussi bon qu'ils l'auraient espéré il y a deux mois, avant que l'entreprise ne soit sous le feu des critiques de la Maison-Blanche.

"Ils avaient un long chemin à parcourir ... . Je pense qu'ils ont dû examiner la situation et qu'ils ont eu l'occasion de vendre l'ensemble de l'entreprise. C'est la plus simple des transactions", a déclaré M. Harlow, ajoutant que la vente de marques individuelles aurait pris beaucoup de temps.

Kenvue est depuis longtemps confrontée à la faiblesse de ses activités principales, en particulier le segment de la santé et de la beauté de la peau - un défi que les investisseurs activistes ont déjà signalé. La société a déclaré lundi que les ventes du troisième trimestre dans le segment de la santé de la peau ont chuté de 3,2 % pour atteindre 1,04 milliard de dollars.

"L'un des défis auxquels Kenvue est confrontée actuellement est que nous vivons dans l'entre-deux, ce qui n'est pas un endroit où vivre - dans le milieu trouble", a déclaré Kirk Perry, qui a été nommé directeur général permanent de Kenvue plus tôt dans la journée.

LES LUTTES SECTORIELLES

Kimberly-Clark navigue également dans un environnement de biens de consommation de plus en plus marqué par une recherche de valeur de la part des consommateurs, ce qui oblige les entreprises, y compris le leader du secteur Procter & Gamble PG.N , à investir dans des emballages de plus petite taille et à réduire les unités commerciales sous-performantes.

Dans le cadre d'une restructuration, Kimberly-Clark a vendu une participation majoritaire dans son activité internationale de papier tissu au fabricant brésilien de pâte à papier Suzano SUZB3.SA , dont les recettes devraient contribuer au rachat de Kenvue, a déclaré l'entreprise lundi.

Kimberly-Clark parle de sa "transformation" depuis un certain temps, mais il semble qu'il soit encore très tôt pour doubler la taille de l'entreprise", ont déclaré les analystes de Barclays.

PLUS DE 40 MILLIARDS DE DOLLARS

Les actionnaires de Kenvue recevront 3,50 dollars par action et 0,15 action Kimberly-Clark pour chaque action Kenvue détenue. Cela représente une valeur de 40,32 milliards de dollars, selon les calculs de Reuters.

L'opération, qui devrait être finalisée au cours du second semestre 2026, sera financée par une combinaison de liquidités et de dettes, avec un engagement de financement de la part de la banque JPMorgan Chase.

L'une ou l'autre des parties peut être tenue de payer une indemnité de rupture de 1,12 milliard de dollars en espèces si l'opération n'aboutit pas, selon une déclaration réglementaire.

À la clôture de la transaction, le directeur général de Kimberly-Clark, Mike Hsu, prendra la tête de l'entreprise fusionnée et en assurera la présidence.