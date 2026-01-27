Kimberly-Clark dépasse ses estimations de bénéfices grâce à des réductions de coûts et à la demande de produits de consommation courante

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Kimberly-Clark élargit ses gammes de produits abordables pour attirer les clients soucieux de leur budget

L'entreprise prévoit une croissance à deux chiffres de ses bénéfices et une augmentation de ses marges d'ici 2026

Les ventes organiques ont augmenté de 2,1 % tandis que les prix ont baissé de 1,1 % au quatrième trimestre

Kimberly-Clark KMB.N a battu les estimations de bénéfices trimestriels mardi, aidée par des contrôles de coûts et une demande stable pour ses produits, notamment les couches Huggies et les mouchoirs Kleenex , en Amérique du Nord, en Chine et sur d'autres marchés internationaux clés.

Ces dernières années, la société basée à Dallas a supprimé des emplois et vendu des activités à faible marge et non essentielles, telles que ses segments de couches et d'équipements de protection individuelle sous marque de distributeur.

Ces mesures ont permis de préserver les marges alors que Kimberly-Clark élargit ses gammes de produits abordables et propose des produits moins chers mais présentant des caractéristiques haut de gamme afin d'attirer les clients soucieux de leur budget et de lutter contre la concurrence.

Kimberly-Clark est également en train de se transformer en une entreprise mondiale de santé grand public suite à l'acquisition du fabricant de Tylenol Kenvue KVUE.N pour 40 milliards de dollars, et l'opération devrait être finalisée d'ici la fin de l'année.

"Nous pensons que les consommateurs restent intéressés par des produits plus performants, et ce à tous les niveaux de prix, dans cet environnement", a déclaré le directeur général Mike Hsu lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

Les prix ont baissé de 1,1 % tandis que les ventes organiques ont augmenté de 2,1 % au quatrième trimestre, grâce à une croissance de 2,7 % des volumes globaux, les consommateurs s'approvisionnant en produits essentiels tels que les produits de nettoyage de surface, les désinfectants et les serviettes en papier dans les magasins-clubs de type entrepôt qui vendent des emballages plus grands et plus économiques.

La société, qui avait déjà prévenu que les droits d'importation élevés aux États-Unis, en particulier sur les produits chinois, nuiraient à la rentabilité, a affiché une marge brute ajustée de 37 %, conforme à celle de l'année précédente.

Le bénéfice ajusté par action de 1,86 $ a été supérieur aux estimations des analystes qui étaient de 1,81 $, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires net pour le trimestre clos le 30 décembre s'est élevé à 4,08 milliards de dollars, soit un peu moins que les prévisions de 4,09 milliards de dollars.

Le géant des biens de consommation Procter & Gamble PG.N a également dépassé les prévisions de bénéfices trimestriels la semaine dernière, bien que les revenus aient été légèrement inférieurs aux attentes.

Kimberly-Clark s'attend à ce que les ventes organiques de 2026 soient conformes ou supérieures à la croissance moyenne d'environ 2 % observée dans les catégories et sur les marchés où elle est en concurrence.

Elle s'attend à ce que le bénéfice ajusté par action augmente à un taux à deux chiffres, les marges se développant au fur et à mesure que l'entreprise améliore son efficacité.

Les actions de la société, qui ont perdu environ 23 % de leur valeur en 2025, étaient en hausse de 1,5 % dans les premiers échanges.