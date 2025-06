Kimberly-Clark: co-entreprise créée avec le brésilien Suzano information fournie par Cercle Finance • 05/06/2025 à 14:15









(CercleFinance.com) - Le brésilien Suzano et l'américain Kimberly-Clark ont annoncé mercredi la création d'une coentreprise dédiée à la fabrication, à la commercialisation et à la distribution de produits de papier tissu à usage domestique et professionnel devant être présente dans plus de 70 pays.



Aux termes de l'accord, Suzano contrôlera 51% du capital de cette nouvelle entité spécialisée dans les essuie-mains, le papier toilette et les mouchoirs, tandis que Kimberly-Clark détiendra les 49% restants.



Le groupe brésilien versera plus de 1,7 milliard de dollars en numéraire à Kimberly-Clark pour faire l'acquisition de cette participation majoritaire, ce qui valorise la 'joint venture' autour de 3,4 milliards.



La transaction, qui concerne un périmètre englobant quelque 9.000 employés, devrait être finalisée à la mi-2026.



La nouvelle société, sise aux Pays-Bas, regroupera 22 sites de production situés dans 14 pays répartis d'Europe, d'Asie, du Moyen-Orient, d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, d'Afrique et d'Océanie.



A elles toutes, ces usines disposent d'une capacité installée annuelle d'environ un million de tonnes de papier.



Les actifs transférés représentent en outre un chiffre d'affaires net d'environ 3,3 milliards de dollars en 2024.



Il est prévu que Kimberly-Clark conserve ses activités dans les papiers tissu à usage domestique et professionnel aux Etats-Unis, ainsi que ses participations dans plusieurs coentreprises existantes, notamment au Mexique, en Corée du Sud et à Bahreïn.



Plus de 40 marques régionales de Kimberly-Clark seront en revanche intégrées à la coentreprise, qui bénéficiera également d'une licence de long terme pour exploiter des marques telles que Kleenex, Scott ou Cottonelle.



Suzano est devenu l'un des premiers acteurs du marché brésilien du papier toilette en 2023 avec le rachat des actifs et des marques locales de Kimberly-Clark.



L'accord lui donne la possibilité d'exercer une option d'achat permettant d'acquérir les 49% de la coentreprise qu'il ne détient pas.





