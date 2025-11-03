Kimberly-Clark chute après avoir accepté de racheter Kenvue pour 48,7 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** Les actions du fabricant de mouchoirs Kleenex Kimberly-Clark < KMB.O > ont baissé d'environ 17% à 99,61 dollars avant la mise sur le marché

** La société va acquérir le fabricant de Tylenol Kenvue KVUE.N dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 48,7 milliards de dollars

** L'action de Kenvue a augmenté d'environ 22 % à 17,54 $

** Les actionnaires de Kenvue recevront 3,50 $ par action et 0,15 action KMB pour chaque action Kenvue détenue

** L 'opération implique une valeur par action de 21,01 dollars, soit une valeur des capitaux propres de 40,32 milliards de dollars, selon les calculs de Reuters

** L'opération représente une prime d'environ 46,3 % par rapport au cours de clôture de Kenvue de 14,37 $ vendredi

** Jusqu'à la dernière clôture, KMB et KVUE ont baissé respectivement de près de 9 % et 33 % depuis le début de l'année