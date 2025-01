Kimberly-Clark: BPA ajusté quasi-stable au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 13:15









(CercleFinance.com) - Kimberly-Clark publie au titre des trois derniers mois de 2024 un BPA ajusté quasi-stable (-0,7%) à 1,50 dollar, ainsi qu'un profit opérationnel ajusté en hausse de 2,1% à 684 millions, 'une marge brute ajustée plus forte permettant des investissements plus élevés'.



A 4,9 milliards de dollars, les revenus du fournisseur de produits d'hygiène corporelle -détenteur par exemple des marques Kleenex et Huggies- se sont tassés de 0,8% en données publiées, mais ont augmenté de 2,3% en organique (dont +1,5% en volumes).



Pour 2025, il anticipe un BPA ajusté en croissance 'dans le milieu ou le haut de la plage à un chiffre' à changes constants, ainsi qu'une croissance organique des ventes surpassant celle moyenne pondérée (attendue vers 2%) des catégories et pays où il est présent.





