Kimberly-Clark: baisse des ventes mais un bénéfice en hausse

(CercleFinance.com) - Kimberly-Clark Corporation a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le troisième trimestre 2024 et réaffirme ses perspectives de bénéfices pour 2024.



Les ventes nettes de 5,0 milliards de dollars ont baissé de 4 %, avec une croissance organique des ventes de 1 % par rapport à l'année précédente.



La marge brute déclarée était de 36 %, la marge brute ajustée de 36,7 %, soit une augmentation de 90 points de base par rapport à l'année précédente, grâce, notamment, à d'importants gains de productivité brute.



Le bénéfice dilué par action était de 2,69 $ ; le bénéfice ajusté par action était de 1,83 $, soit une augmentation de 5 % par rapport à l'année précédente.



' Nos résultats du troisième trimestre reflètent une exécution solide dans l'ensemble de l'entreprise alors que nous transformons notre organisation ', a déclaré Mike Hsu, directeur général de Kimberly-Clark. ' Nous sommes en bonne voie pour réaliser une forte croissance du bénéfice d'exploitation, de la marge et du BPA en 2024, tout en investissant pour maintenir la dynamique de notre entreprise en 2025. '





