Kimberly-Clark: abaissement des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 22/04/2025 à 15:30









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Kimberly-Clark indique ajuster ses objectifs pour 2025 'pour tenir compte des coûts supplémentaires potentiels découlant d'un paysage géopolitique plus incertain'.



Le groupe de produits d'hygiène corporelle table désormais sur une évolution 'stable à positive' à taux de changes constants de son BPA ajusté, et non plus en progression à un pourcentage 'dans le milieu ou le haut de la plage à un chiffre'.



De même, s'il prévoit toujours une croissance organique des ventes 'surpassant celle moyenne pondérée des catégories et pays où il est présent', celle-ci n'est plus attendue que de l'ordre de 1,5 à 2%, contre environ 2% en début d'année.



Sur son premier trimestre 2025, le détenteur de marques telles que Kleenex, Scott et Huggies a vu son BPA ajusté se tasser de 4% à 1,93 dollar, pour des revenus en recul de 6% à 4,8 milliards de dollars (-1,6% en organique),





Valeurs associées KIMBERLY-CLARK 135,805 USD NYSE -3,02%