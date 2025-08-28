 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Kim Harvey nommée productrice exécutive de "CBS Evening News"
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 16:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Paramount's PSKY.O CBS News a nommé jeudi Kim Harvey, journaliste chevronnée de l'audiovisuel et du câble, au poste de productrice principale de son journal télévisé nocturne phare, "CBS Evening News", ce qui fait d'elle seulement la deuxième femme à diriger l'émission vieille de 77 ans.

Harvey, qui a rejoint CBS News en 2017, succède à Guy Campanile et accède au rôle de productrice exécutive après avoir récemment occupé le poste de productrice principale de l'émission.

Productrice de longue date du "CBS Evening News", Kim Harvey a auparavant travaillé à CNN, Fox News et MSNBC, sur des programmes tels que "The Rachel Maddow Show" et "American Morning".

"Sa carrière au CBS Evening News fait d'elle la candidate idéale et je suis heureux de continuer à travailler avec elle pour mettre en valeur nos reportages et nos récits extraordinaires chaque soir", a déclaré Tom Cibrowski, président et rédacteur en chef de CBS News.

Cette décision intervient peu de temps après que CBS a nommé Tanya Simon productrice exécutive de son magazine d'information en prime time, "60 Minutes", en remplacement de Bill Owens, qui a démissionné en invoquant un manque d'indépendance éditoriale .

