Kia retarde le lancement de ses voitures équipées de logiciels et annonce une forte augmentation de ses plans d'investissement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Premier SDV en 2028, doté d'une technologie de conduite semi-autonome pour les autoroutes

* Les plans d'investissement pour la période allant jusqu'à 2029 ont été revus à la hausse de 30 %

* Réduction de 20 % de l'objectif de ventes de véhicules électriques pour 2030

(Ajout de détails sur l'investissement au paragraphe 6 et sur le partenariat avec Nvidia au paragraphe 7) par Heekyong Yang et Hyunjoo Jin

Le constructeur automobile sud-coréen Kia Corp 000270.KS a déclaré jeudi qu'il avait retardé ses plans de construction de "véhicules définis par logiciel" d'environ un an, à 2028, et annoncé une forte augmentation de ses plans d'investissement, soulignant sa lutte pour rattraper des entreprises telles que Tesla TSLA.O .

Les actions du constructeur automobile ont chuté à la suite des plans annoncés lors d'une présentation aux investisseurs, clôturant en baisse de 5,5 % par rapport à une baisse de 1,6 % pour l'ensemble du marché.

Kia et Hyundai Motor 005380.KS , qui forment ensemble le quatrième groupe automobile mondial, sont considérés comme des retardataires en matière de technologie de conduite autonome et d'autres fonctions logicielles par rapport à Tesla et à leurs rivaux chinois.

Kia a déclaré que son premier véhicule défini par logiciel (SDV) sera équipé d'une technologie de conduite semi-automatique pour les autoroutes en 2028, tandis qu'un véhicule plus avancé capable de fonctionner dans les rues des villes sera prêt au début de 2029.

L'année dernière, Kia a déclaré qu'elle prévoyait de commencer la production de son premier SDV en 2027.

Kia a déclaré qu'il investirait plus de 500 millions de dollars pour renforcer ses capacités d'IA physique et ses modèles de vision-langage-action, tout en approfondissant ses partenariats stratégiques avec des entreprises technologiques telles que DeepMind de Google GOOGL.O et Nvidia NVDA.O .

Le mois dernier, Hyundai Motor Group a annoncé un partenariat stratégique élargi avec Nvidia pour faire avancer le développement de la technologie de conduite autonome.

FORTE AUGMENTATION DES PLANS D'INVESTISSEMENT

Ce retard intervient après que l'ancien président de Hyundai, Song Chang-hyeon, qui avait été le fer de lance des efforts du groupe en matière de SDV, a démissionné en décembre, suscitant des inquiétudes quant au retard pris par le groupe dans le développement de ces technologies.

Il a été remplacé par Park Minwoo, un ancien ingénieur de Nvidia et de Tesla.

Kia a également déclaré qu'elle prévoyait désormais de dépenser 41,4 billions de wons (28 milliards de dollars) entre 2026 et 2029, soit 30 % de plus qu'une estimation précédente, afin de stimuler l'électrification des véhicules, les logiciels et les nouvelles activités.

Dans le même temps, elle a réduit son objectif 2030 pour les ventes de véhicules électriques d'environ 20 %, à 1 million d'unités, reflétant une demande plus faible et l'abandon des subventions pour les VE aux États-Unis l'année dernière.

Kia a également revu à la baisse son objectif de ventes pour 2030 pour l'ensemble des véhicules, à 4,13 millions d'unités, ce qui correspondrait à une part d'environ 4,5 % du marché mondial.

Cela représenterait un bond de 30 % par rapport aux ventes de 3,14 millions d'unités de l'année dernière, où Kia détenait une part de marché de 3,5 %. Kia prévoit également de porter ses ventes annuelles de véhicules hybrides à 1,1 million d'unités d'ici à 2030, soit une augmentation d'environ 60 % par rapport à l'objectif de cette année.

Kia a rejoint Hyundai en dévoilant ses projets de déploiement de robots humanoïdes Atlas développés par Boston Dynamics. Elle les utilisera dans une usine de l'État américain de Géorgie à partir de 2029.

Hyundai prévoit d'utiliser les robots dans une nouvelle usine à Savannah, en Géorgie, à partir de 2028 et a déclaré vouloir construire une usine capable de fabriquer 30 000 robots par an d'ici là.

(1 $ = 1 481,1000 wons)