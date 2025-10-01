Khrom Capital incite Acadia Healthcare à envisager une vente

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Khrom Capital Management, l'un des principaux actionnaires d'Acadia Healthcare ACHC.O , a demandé au conseil d'administration de la société de lancer un examen stratégique formel, y compris une vente potentielle, en citant des années de mauvaises performances et des échecs de gouvernance, a déclaré la société mercredi.