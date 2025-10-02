 Aller au contenu principal
Khrom Capital encourage Acadia Healthcare à envisager une vente après une "décennie perdue"
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 00:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails de la lettre aux paragraphes 4 à 11)

Khrom Capital Management, l'un des principaux actionnaires d'Acadia Healthcare ACHC.O , a demandé au conseil d'administration de la société de lancer un examen stratégique formel, y compris une vente potentielle, en citant des années de mauvais résultats et des échecs de gouvernance.

Dans une lettre adressée au conseil d'administration de la société, le gestionnaire d'investissement a également souligné l'érosion de la confiance des actionnaires dans le leadership et les changements progressifs qui ne sont plus suffisants, a déclaré Acadia mercredi.

Khrom détient une participation de 5,5 % dans le fournisseur de services de santé comportementale.

L'investisseur a critiqué le conseil d'administration de la société pour son manque de responsabilité, citant les longs mandats des administrateurs, l'actionnariat minimal et les réformes de gouvernance retardées.

Acadia n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Khrom a également soutenu les propositions de son collègue activiste Engine Capital , qui a demandé la semaine dernière des améliorations opérationnelles, des ventes d'actifs et l'ajout de nouveaux administrateurs au conseil d'administration d'Acadia.

"Nous pensons que le conseil d'administration doit immédiatement lancer un processus formel de révision stratégique, y compris l'évaluation d'une vente de la totalité ou d'une partie de la société", a déclaré Khrom Capital dans sa lettre.

La société a également attiré l'attention sur des erreurs telles que l'échec de l'expansion au Royaume-Uni et l'augmentation de l'effet de levier dans le cadre d'enquêtes réglementaires.

La société a critiqué les primes accordées aux dirigeants alors que l'entreprise faisait l'objet d'une enquête du ministère de la justice sur des pratiques présumées inappropriées dans ses hôpitaux psychiatriques et ses établissements de santé comportementale.

Khrom Capital a déclaré qu'il s'agissait d'une "décennie perdue" pour les investisseurs d'Acadia, car l'action a considérablement diminué au cours de la période, alors que des sociétés comparables telles que HCA Healthcare HCA.N et Tenet Healthcare THC.N ont fourni de solides rendements aux actionnaires.

Le gestionnaire d'investissement a également déclaré qu'il existait des soumissionnaires crédibles et a exhorté le conseil d'administration à lancer publiquement une procédure d'appel d'offres.

"Il n'y a aucune raison valable de retarder ou d'éviter la réalisation d'un examen stratégique", a déclaré Khrom, avertissant qu'il pourrait nommer des administrateurs ou rallier le soutien des actionnaires si le conseil d'administration n'agit pas.

