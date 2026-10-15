 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

KFC s'apprêterait à conclure un accord avec Coca-Cola en tant que partenaire pour les boissons, délaissant ainsi PepsiCo, selon le WSJ
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 21:28

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La chaîne de restauration rapide KFC

YUM.N serait sur le point de conclure un accord avec Coca-Cola

KO.N pour que ce dernier devienne son partenaire en matière de boissons et fournisse des sodas à ses restaurants aux États-Unis, mettant ainsi fin à son partenariat avec PepsiCo, a rapporté jeudi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

Valeurs associées

COCA-COLA CO
91,995 USD NYSE +0,22%
PEPSICO
128,3300 USD NASDAQ -0,73%
YUM BRANDS
150,740 USD NYSE +2,73%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 934,7 +0,78%
Pétrole Brent
105,75 -0,34%
SOITEC
129,85 -7,71%
TOTALENERGIES
80,21 +0,05%
HAFFNER ENERGY
0,734 -1,87%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank