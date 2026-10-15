KFC s'apprêterait à conclure un accord avec Coca-Cola en tant que partenaire pour les boissons, délaissant ainsi PepsiCo, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La chaîne de restauration rapide KFC
YUM.N serait sur le point de conclure un accord avec Coca-Cola
KO.N pour que ce dernier devienne son partenaire en matière de boissons et fournisse des sodas à ses restaurants aux États-Unis, mettant ainsi fin à son partenariat avec PepsiCo, a rapporté jeudi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.
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