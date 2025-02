KFC quitte le Kentucky pour s'installer au Texas

( AFP / MOHD RASFAN )

L'enseigne de fast-food KFC va délocaliser son siège américain du Kentucky au Texas, a annoncé mardi la maison-mère de l'entreprise.

"Les employés du siège social de KFC US, actuellement à Louisville, dans le Kentucky" rejoindront "le siège social mondial de KFC (...) à Plano, au Texas", a indiqué son propriétaire, le groupe Yum!, dans un communiqué.

Cette décision concernera "environ 100 postes" en présentiel et 90 supplémentaires jusqu'alors en télétravail, a ajouté le document, précisant que le transfert interviendra "au cours des six prochains mois" pour les premiers.

Dans son communiqué, Yum! annonce aussi mettre fin au télétravail des employés américains de KFC.

KFC (Kentucky Fried Chicken) a été fondé en 1930 à North Corbin dans le sud du Kentucky et est désormais une filiale de Yum!, également maison-mère des chaînes de restauration rapide Pizza Hut et Taco Bell.

Le groupe avait déjà commencé à déplacer le siège de plusieurs de ses filiales vers le Texas et la Californie, notamment les activités internationales de KFC. Il compte aujourd'hui 61.000 restaurants dans le monde et a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 7,5 milliards de dollars, en hausse de 6,68% sur un an.