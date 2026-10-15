KFC choisit Coca-Cola comme fournisseur de sodas aux États-Unis et abandonne son partenaire de longue date, PepsiCo

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(Ajoute la réponse de PepsiCo, des détails tirés du communiqué et des informations contextuelles tout au long de l'article)

La chaîne de restauration rapide KFC

YUM.N a signé jeudi un accord avec Coca-Cola KO.N pour que ce dernier devienne son partenaire en matière de boissons pour ses restaurants aux États-Unis, mettant ainsi fin à une relation avec PepsiCo PEP.O qui remontait à environ quatre décennies.

Ce partenariat avait vu le jour lorsque PepsiCo avait racheté KFC dans le but de se développer dans le secteur de l’alimentation et des snacks. Bien que PepsiCo ait cédé KFC en 1997, l’entreprise est restée le partenaire boissons de sa société mère, Yum Brands.

La perte de ce partenariat avec KFC, qui compte 3 718 points de vente aux États-Unis, pourrait constituer un revers pour PepsiCo, alors que le groupe s’efforce d’améliorer ses ventes dans ce pays.

PepsiCo est en pleine restructuration de ses activités en Amérique du Nord, et la hausse des coûts ainsi que la faiblesse de la demande pour ses snacks ont renforcé les inquiétudes de son directeur général, Ramon Laguarta, qui a déclaré au début du mois que la croissance et le redressement des marges prenaient plus de temps que prévu.

PepsiCo et Yum Brands viennent de renouveler leurs accords concernant les restaurants Taco Bell et KFC International, a déclaré à Reuters un porte-parole de PepsiCo. L’accord avec Taco Bell porte sur une durée de 10 ans, a-t-il précisé.

Les produits Coca-Cola seront disponibles dans les restaurants KFC aux États-Unis d’ici au printemps 2027, a indiqué la société. Les détails financiers de ce partenariat n’ont pas été divulgués.

C'est le Wall Street Journal qui a été le premier à relayer cette information jeudi.