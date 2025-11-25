Keysight Technologies s'envole grâce à des prévisions optimistes pour le premier trimestre ; les courtiers relèvent leurs objectifs de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 novembre - ** Les actions du fabricant d'équipements électroniques Keysight Technologies KEYS.N ont bondi de près de 14% à 202,53 dollars avant bourse

** Les courtiers relèvent leurs objectifs de cours après que la société a annoncé des prévisions optimistes pour le premier trimestre lundi

** Susquehanna relève son objectif de cours à 225 $ contre 215 $, juge la situation de 2026 de plus en plus favorable pour KEYS, avec une croissance sur tous les marchés finaux; considère les réseaux de 1,6 Tbps comme un moteur clé du cycle de mise à niveau

** JP Morgan relève son objectif de cours à 207 $ contre 200 $ sur la base de prévisions de bénéfices plus élevées; souligne la surperformance potentielle des communications commerciales grâce aux investissements dans les câbles pour l'IA, avec une hausse supplémentaire des dépenses 6G vers la fin de la décennie

** Wells Fargo relève son objectif de cours à 225 $ contre 190 $ auparavant

** Citigroup relève son objectif de cours à 220 $ contre 215 $ auparavant ** Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait augmenté de ~11 % cette année