 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 006,14
+0,58%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Keysight Technologies s'envole grâce à des prévisions optimistes pour le premier trimestre ; les courtiers relèvent leurs objectifs de cours
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 14:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 novembre - ** Les actions du fabricant d'équipements électroniques Keysight Technologies KEYS.N ont bondi de près de 14% à 202,53 dollars avant bourse

** Les courtiers relèvent leurs objectifs de cours après que la société a annoncé des prévisions optimistes pour le premier trimestre lundi

** Susquehanna relève son objectif de cours à 225 $ contre 215 $, juge la situation de 2026 de plus en plus favorable pour KEYS, avec une croissance sur tous les marchés finaux; considère les réseaux de 1,6 Tbps comme un moteur clé du cycle de mise à niveau

** JP Morgan relève son objectif de cours à 207 $ contre 200 $ sur la base de prévisions de bénéfices plus élevées; souligne la surperformance potentielle des communications commerciales grâce aux investissements dans les câbles pour l'IA, avec une hausse supplémentaire des dépenses 6G vers la fin de la décennie

** Wells Fargo relève son objectif de cours à 225 $ contre 190 $ auparavant

** Citigroup relève son objectif de cours à 220 $ contre 215 $ auparavant ** Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait augmenté de ~11 % cette année

Valeurs associées

KEYSIGHT TECHNOL
177,760 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank