Keysight Technologies s'envole grâce à des perspectives de bénéfices optimistes pour le deuxième trimestre
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 12:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 février - ** Les actions du fabricant d'équipements électroniques Keysight Technologies KEYS.N en hausse de 16,35 % à 285 $ avant le marché

** La société prévoit pour le T2 un bénéfice par action ajusté et des revenus supérieurs aux estimations des analystes, compilées par LSEG

** La société indique que les perspectives n'incluent pas l'impact potentiel de la décision de la Cour suprême américaine qui a annulé les tarifs douaniers du président Donald Trump basés sur l'IEEPA la semaine dernière, ou les actions subséquentes de Washington DC

** Morningstar indique que la direction a presque doublé ses prévisions de croissance organique pour l'exercice 26 et s'attend maintenant à une croissance totale de plus de 20%, dont environ 7% provenant d'acquisitions

** La société de courtage associe l'inflexion de la demande aux investissements dans l'infrastructure de l'IA pour les puces et les réseaux, ainsi qu'à l'augmentation des dépenses de défense et à la modernisation de la défense

** Au moins trois autres sociétés de courtage ont relevé les prévisions de cours de l'action après les résultats, notamment J.P.Morgan, Morgan Stanley et Barclays

** A la dernière clôture, l'action KEYS a progressé de 20,5 % depuis le début de l'année, après une hausse de 26,5 % en 2025

Valeurs associées

KEYSIGHT TECHNOL
245,290 USD NYSE +0,64%
