Keysight prévoit un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations grâce à la forte demande des centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant d'équipements électroniques Keysight Technologies KEYS.N a prévu un bénéfice pour le deuxième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street lundi, ce qui a fait grimper ses actions de plus de 15% dans les échanges après bourse.

Keysight, qui propose des logiciels de conception, de test et de simulation électroniques, a bénéficié de la demande soutenue des centres de données qui se développent pour prendre en charge les charges de travail de l'IA.

La société basée à Santa Rosa, en Californie, prévoit un chiffre d'affaires au deuxième trimestre compris entre 1,69 milliard et 1,71 milliard de dollars, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,51 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté par action pour le trimestre devrait se situer entre 2,27 et 2,33 dollars, contre une estimation de 1,91 dollar par action.

Cependant, la société a déclaré que ses perspectives n'incluaient aucun impact potentiel de la décision de la Cour suprême des États-Unis qui a annulé les droits de douane basés sur l'IEEPA du président Donald Trump le 20 février, ou les actions ultérieures de l'administration américaine.

Keysight a également dépassé les estimations de Wall Street en matière de revenus et de bénéfices pour le premier trimestre clos le 31 janvier, aidé par les solides performances de son unité de solutions de communication.

Le chiffre d'affaires de l'unité a augmenté de 27 % pour atteindre 1,12 milliard de dollars au cours du trimestre, grâce à des investissements continus dans l'infrastructure de centre de données axée sur l'IA, les applications de réseau non terrestres et la modernisation de la défense.

La société a déclaré un chiffre d'affaires trimestriel de 1,6 milliard de dollars, supérieur aux estimations de 1,54 milliard de dollars.

Le bénéfice ajusté par action du premier trimestre s'est élevé à 2,17 dollars, dépassant les estimations de 2 dollars par action.