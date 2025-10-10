 Aller au contenu principal
Keysight chute après la rétrogradation de Morgan Stanley à "equal-weight"
information fournie par Reuters 10/10/2025 à 14:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 octobre - ** Les actions du fabricant d'équipements électroniques Keysight Technologies KEYS.N chutent de 1 % à 169 $ avant bourse

** Morgan Stanley rétrograde la note à "equal-weight" de "overweight", maintient l'objectif de cours à 180 $

** La société de courtage indique que les récentes acquisitions de Keysight ont un potentiel à long terme, mais des gains limités à court terme

** Le manque de clarté de la société quant à l'ampleur de ses activités dans le domaine de l'intelligence artificielle rend difficile le soutien d'un relèvement de l'évaluation, selon Morgan Stanley

** La société de courtage estime toutefois qu'il est possible de réviser les estimations à la hausse, le segment des communications de Keysight bénéficiant d'une forte dynamique sectorielle

** 9 des 12 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 3 à "conserver"; leur objectif de cours médian est de 190 $ - données compilées par LSEG

** Depuis la dernière clôture, l'action a augmenté de 6,5 % depuis le début de l'année

KEYSIGHT TECHNOL
171,090 USD NYSE 0,00%
