Keysight bondit après des prévisions de bénéfices optimistes pour le deuxième trimestre
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 22:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 février - ** Les actions du fabricant d'équipements électroniques Keysight Technologies KEYS.N ont augmenté de 13% à environ 277 $ dans les échanges après le marché ** La société prévoit un bénéfice par action ajusté pour le T2 compris entre 2,27 et 2,33 dollars, au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 1,91 dollars - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du 2ème trimestre devrait se situer entre 1,69 et 1,71 milliard de dollars, contre une estimation de 1,51 milliard de dollars ** Les perspectives ne tiennent pas compte de l'impact potentiel de la décision de la Cour suprême des États-Unis qui a annulé la semaine dernière les droits de douane du président Donald Trump basés sur l'IEEPA, ni des mesures prises ultérieurement par Washington DC

** Annonce un bénéfice par action ajusté de 2,17 $ pour le premier trimestre, dépassant les estimations de 2 $ par action

** Chiffre d'affaires trimestriel de 1,6 milliard de dollars, contre des estimations de 1,54 milliard de dollars

