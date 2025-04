Keyrus: vers une cession des activités Life Science CRO information fournie par Cercle Finance • 17/04/2025 à 13:07









(CercleFinance.com) - Keyrus annonce son entrée dans une phase finale de négociation afin de céder l'intégralité de ses activités Life Science CRO (recherche externalisée à l'industrie pharmaceutique et biotechnologique) au groupe Astek.



'Cette décision reflète notre volonté de recentrer nos efforts et de renforcer notre position sur notre coeur de métier de spécialiste de la donnée, de l'IA et du digital', explique Eric Cohen, fondateur et président de la société de conseil et de technologies.



'Keyrus a développé une proposition de valeur forte dans le domaine de la CRO, en France, Belgique, Canada et Etats-Unis, sur laquelle le Groupe Astek pourra s'appuyer le cas échéant pour poursuivre sa stratégie de consolidation dans ce secteur', poursuit-il.





Valeurs associées KEYRUS 7,9000 EUR Euronext Paris +6,76%