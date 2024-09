KEYRUS : Résultats semestriels 2024

Chiffre d'affaires : 178,1M€ -4,6% (variation organique* -5,1%)

Résultat opérationnel courant : 4,5M€

Résultat opérationnel : 3,0M€

Résultat net : -1,7M€

En millions d'euros S1 2024 S1 2023 Chiffre d'affaires 178,1 186,8 Résultat opérationnel courant 4,5 7,9 Résultat opérationnel 3,0 6,2 Résultat net -1,7 3,0 Résultat net (Part du Groupe) -2,3 2,9

Levallois-Perret, le 26 septembre 2024 : Le Conseil d'Administration de Keyrus s'est réuni le 26 septembre 2024 et a arrêté les comptes consolidés du Groupe pour le premier semestre 2024.

Performance opérationnelle

Le Groupe Keyrus enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 178,1M€ pour le premier semestre 2024, en baisse de 4,6% par rapport au premier semestre 2023 (-5,1% à périmètre et taux de change constants). En données publiées, le chiffre d'affaires du segment Grands Comptes décroît de 9,0% et celui du segment Mid-Market progresse de 9,9%.

La plupart des régions du segment Grands Comptes sont en décroissance, subissant des réductions de budget des donneurs d'ordre confrontés aux tensions macro-économiques et à l'incertitude géopolitique. Seules les activités de near-shoring en Europe, les activités de Keyrus Life Sciences, celles des régions Africa & Middle East et les activités Enterprise Performance Management (EPM) ont été en croissance ce semestre.

Les activités Mid-Market conduites par notre filiale Absys-Cyborg ont continué de progresser au premier semestre 2024. La croissance du segment est de 9,9% (identique à périmètre et taux de change constants) pour le semestre et la prise de commande est en hausse de 3,7% sur 12 mois glissants.

La part de récurrence contractuelle continue de progresser et représente 57,9% du chiffre d'affaires.

Par ailleurs, le portefeuille clients des activités Mid Market comporte un nombre de plus en plus important de filiales de grands comptes. La tendance de ces clients à décaler des démarrages de projets a pesé sur le taux d'occupation. Des plans d'action sont en cours afin d'adapter la gestion des plannings à cette nouvelle typologie de clients.

Le résultat opérationnel courant du premier semestre 2024 s'élève à +4,5M€ contre +7,9M€ au premier semestre 2023 (soit 2,6% du chiffre d'affaires contre 4,2% au premier semestre 2023).

Le résultat opérationnel du Groupe s'élève à +3,0M€ contre +6,2M€ au premier semestre 2023. Il enregistre un certain nombre de coûts non récurrents liés aux activités M&A, aux actions de réduction des surfaces de bureaux, à l'adaptation et au renouvellement nécessaire de certaines fonctions de direction.

Le coût de l'endettement financier est de 3,2M€ au 1 er semestre 2024, en hausse de 0,6M€ par rapport au coût constaté au 1 er semestre 2023. Cette hausse s'explique par la hausse des taux directeurs ayant renchéri le taux de 0,6% en moyenne entre ces deux semestres. Les variations de change, principalement relatives au Real brésilien, ont aussi impacté défavorablement le résultat financier du premier semestre 2024 alors qu'elles lui étaient favorables un an plus tôt.

En conséquence, le résultat net s'établit à -1,7M€ contre +3,0M€ au 30 juin 2023.

La dette nette s'élève à 45,7M€ au 30 juin 2024 contre 45,2M€ un an auparavant et à 36,3M€ au 31 décembre 2023. Cette hausse de 9,4M€ de la dette nette au premier semestre 2024 est maîtrisée et s'explique principalement par la saisonnalité récurrente du BFR d'activité. Cette variance dans la saisonnalité s'explique à la fois par une gestion serrée des encours clients et par la baisse d'activité du segment Grands Comptes.

La trésorerie nette** du Groupe s'établit à 42,5M€ contre 49,3M€ à la fin de l'exercice 2023.

Au 30 juin 2024, les prévisions de trésorerie ne font pas apparaître de difficulté de financement, et le Groupe respecte ses « covenants » bancaires.

Compte de résultat opérationnel synthétique par secteur opérationnel



Grands Comptes

Mid-Market

Total

En M€

S1 2024

S1 2023

S1 2024

S1 2023

S1 2024

S1 2023

Chiffre d'affaires

130,6

143,5

47,5

43,2

178,1

186,8

Résultat opérationnel courant

1,5

4,3

3,0

3,6

4,5

7,9

Résultat opérationnel

0,1

2,8

2,8

3,4

3,0

6,2

Perspectives

L'inflation et le ralentissement économique constatés depuis l'exercice 2023, et confirmés lors du premier semestre 2024, amènent le Groupe Keyrus à gérer ses investissements et ses activités avec prudence.

Dans ce contexte, nous nous concentrons fortement sur la priorisation de nos investissements et l'optimisation de nos KPIs opérationnels sur nos deux segments de marché.

Au cours de l'exercice 2024, nous avons enrichi notre portefeuille de solutions innovantes et différenciantes, notamment autour de nos expertises en IA et en IA génératives, et nous entendons poursuivre notre stratégie de croissance externe.

* DÉFINITION DE LA NOTION DE CROISSANCE ORGANIQUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

La notion de croissance organique du chiffre d'affaires consiste à présenter le chiffre d'affaires de l'année précédente (N-1, ici exercice 2023) retraité de telle sorte à utiliser les taux de change et le périmètre de consolidation de l'année en cours (N, ici l'exercice 2024). Le Groupe calcule alors un chiffre d'affaires organique N-1 en :

Utilisant les taux de change de l'année N pour calculer les chiffres d'affaires publiés des sociétés hors zone Euro l'année N-1 ;

Ajoutant au chiffre d'affaires publié pour l'année N-1 le chiffre d'affaires N-1 des sociétés entrées dans le périmètre de consolidation l'année N ;

Retranchant au chiffre d'affaires publié pour l'année N-1 le chiffre d'affaires N-1 des sociétés sorties du périmètre de consolidation l'année N.

En 2024, les retraitements permettant de passer du chiffre d'affaires 2023 publié au chiffre d'affaires 2023 organique se présentent comme suit :

M Euros Montants 6 mois Publié 2023 186,8 Effets Périmètre GC 0,9 Effets Périmètre MM 0,0 Variations Taux de Change 0,1 6 mois Organique 2023 187,7

** TRESORERIE NETTE

Trésorerie et équivalents de trésorerie, inscrits à l'actif du bilan, diminués des découverts bancaires

_______________________________

