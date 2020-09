KEYRUS : RÉSULTATS PREMIER SEMESTRE 2020

Baisse organique du chiffre d'affaires de -10,1% à 134,0M€

Résultat opérationnel courant en hausse à +2,6M€ contre -4,3M€ au 1er semestre 2019

En millions d'euros S1 2020 S1 2019 Chiffre d'affaires 134,0 145,6 Résultat opérationnel courant 2,6 -4,3 Résultat opérationnel 2,0 -4,9 Résultat net (Part du Groupe) -2,5 -8,4

Levallois-Perret, le 24 septembre 2020 : Les comptes consolidés du premier semestre 2020 ont été approuvés par le Conseil d'administration qui s'est réuni le 24 septembre 2020.

Les comptes ont fait l'objet d'une revue limitée par les Commissaires aux comptes et leurs rapports sont en cours d'émission.

Performance opérationnelle

Activités Grands Comptes et Mid-Market

Dans le contexte économique particulier résultant de la crise du Covid-19, le Groupe Keyrus a enregistré un chiffre d'affaires de 134,0 millions d'euros au premier semestre 2020, en baisse de 7,9% (-10,1% à périmètre et taux de change constants) par rapport au premier semestre 2019.

Malgré ce contexte et ses répercussions sur l'activité, les deux segments du Groupe Keyrus sont tous les deux rentables, résultat de la réorganisation initiée dès le second semestre de l'exercice 2019.

Le segment Grands Comptes a subi une baisse de chiffre d'affaires significative au premier semestre, s'élevant à -10,0% (-12,7% à périmètre et taux de change constants) par rapport au premier semestre 2019. Cette baisse est essentiellement concentrée sur la France et le reste de l'Europe où la crise sanitaire a eu, à date, les répercussions les plus fortes sur l'économie.

Alors que l'Amérique Latine n'est pas encore fortement impactée sur le plan économique et limite ainsi sa baisse d'activité, l'Amérique du Nord reste la zone qui affiche la plus forte croissance organique du Groupe.

L'acquisition d'Impetus, société de conseil autour du pilotage de la performance s'appuyant sur la solution Anaplan, renforce la présence de Keyrus en Amérique du Nord tout en y ajoutant une expertise métier en matière de simulation et planification. Cette société est intégrée au périmètre de consolidation depuis le 1er mars 2020 et enregistre un chiffre d'affaires de 2,8M€.

Le segment Mid-Market dont les activités sont conduites par notre filiale Absys-Cyborg a connu un premier semestre 2020 résilient avec un chiffre d'affaires quasi stable par rapport au premier semestre 2019 (-1,0% à périmètre et taux de change constants).

La part de récurrence contractuelle, représentant 45% du chiffre d'affaires, continue de progresser (+14%), ce qui permet d'amortir partiellement la baisse d'activité des prestations de services au second trimestre 2020 provoquée par la crise sanitaire.

Principaux indicateurs financiers

Le Résultat Opérationnel Courant du segment Grands Comptes , qui s'établit à +1,2M€ contre -5,8 M€ au premier semestre 2019, est en nette amélioration.

La crise du Covid-19 a fortement pesé sur le chiffre d'affaires. Cependant, le processus de réorganisation du Groupe entamé en début de second semestre 2019, qui aura notamment permis d'optimiser les charges de personnel et de rationaliser les charges externes, nous a également aidé à maitriser les effets de la crise sur le taux d'occupation.

Le Résultat Opérationnel Courant du segment Mid-Market s'établit à +1,5M€, quasi-identique à celui du premier semestre 2019.

Ce résultat est notamment dû à l'évolution du portefeuille de solutions autour d'offres Cloud entamée depuis 2 ans tant au niveau de l'édition de logiciels que de services managés. La récurrence du chiffre d'affaires est renforcée et atténue partiellement l'impact de la récession actuelle.

Le résultat opérationnel du premier semestre 2020 s'élève à 2,0M€ contre -4,9M€ au premier semestre 2019. Il inclut un certain nombre de coûts non récurrents liés à l'adaptation et au renouvellement nécessaire de fonctions de direction (1,0M€).

Le résultat net part du Groupe, s'établit à -2,5M€ et intègre un résultat financier de -0,5M€ et une charge d'impôt de -3,7M€ contre respectivement -1,2M€ et -2,1M€ au premier semestre 2019.

La dette nette s'élève à 33,9M€ au 30 juin 2020. Elle se chiffrait à 46,8M€ au 31 décembre 2019. Cette baisse est due principalement à la diminution du besoin en fonds de roulement, conséquence des répercussions économiques et des mesures gouvernementales suite à la crise sanitaire (baisse d'activité et report d'échéances fiscales et sociales).

Eric Cohen, Président-Directeur Général du Groupe Keyrus, commente: «

Ce premier semestre, marqué par la gestion d'une crise sanitaire sans précédent, aura démontré les capacités de résilience du Groupe Keyrus. Dans un environnement toujours incertain, l'accent sera mis sur la proximité client, l'expertise de nos collaborateurs et l'efficacité de nos organisations afin d'être prêts pour le prochain cycle de reprise économique.

Mesures & Impact relatifs à la crise du Covid-19

Sur le plan financier, le Groupe a obtenu en juillet 2020 un accord de ses partenaires financiers pour un prêt garanti par l'état de 10M€, lequel ajouté à la trésorerie disponible, viendra renforcer les capacités financières de Keyrus pour faire face aux effets de cette crise sans précédent. Au niveau opérationnel, le Groupe et ses filiales ont établi un plan hebdomadaire de suivi de trésorerie et de mise à jour des prévisions.

Au 31 août 2020, les niveaux de trésorerie et de dette nette de la société sont comparables à ceux du bilan au 30 juin 2020. Les prévisions de trésorerie ne font pas apparaître de difficultés de financement.

Sur le plan opérationnel, le Groupe Keyrus a dès le 15 mars 2020 mis en place une cellule de crise dirigée par son Président-Directeur Général. Cette cellule a défini une organisation relative aux mesures sanitaires, techniques, économiques et sociales afin de gérer au mieux les impacts de la crise. D'autre part, des procedures spécifiques ont été élaborées afin de respecter les engagements auprès de l'ensemble de nos clients dans le monde. Enfin, un modèle de gouvernance interne adapté à cette crise a permis d'implémenter, contrôler et optimiser les mesures à l'échelle du Groupe.

Les dispositions de ce plan opérationnel sont détaillées dans le rapport de gestion intégré au Document d'Enregistrement Universel 2019 (URD) déposé auprès de l'Autorité des Marché Financiers le 29 mai 2020 sous le numéro D.20-0507.

Keyrus publiera le 10 novembre 2020 son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2020, après la clôture du marché.

Tableau de répartition du chiffre d'affaires par secteur opérationnel



Grands Comptes

Mid-Market Total

En M€

S1 2020 S1 2019 S1 2020 S1 2019 S1 2020 S1 2019

Chiffre d'affaires

101,6 113,0 32,4 32,6 134,0 145,6

Résultat opérationnel courant

1,2 -5,8 1,5 1,4 2,6

-4,3

Résultat opérationnel

0,7 -6,2 1,3 1,3 2,0 -4,9

* DÉFINITION DE LA NOTION DE CROISSANCE ORGANIQUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

La notion de croissance organique du chiffre d'affaires consiste à présenter le chiffre d'affaires de l'année précédente (N-1, ici exercice 2019) retraité de telle sorte à utiliser les taux de change et le périmètre de consolidation de l'année en cours (N, ici exercice 2020). Le Groupe calcule alors un chiffre d'affaires N-1 en :

utilisant les taux de change de l'année N pour calculer les chiffres d'affaires publiés des sociétés hors zone Euro l'année N-1 ;

ajoutant au chiffre d'affaires publié pour l'année N-1 le chiffre d'affaires N-1 des sociétés entrées dans le périmètre de consolidation l'année N ;

retranchant au chiffre d'affaires publié pour l'année N-1 le chiffre d'affaires N-1 des sociétés sorties du périmètre de consolidation l'année N.

En 2020, les retraitements permettant de passer du chiffre d'affaires 2019 publié au chiffre d'affaires 2019 organique se présentent comme suit :

Meuros Montants 2019 publié 145,6 Effets périmètre GC 4,6 Effets périmètre MM 0,1 Variations taux de change (1,2) 2019 organique 149,1

À PROPOS DU GROUPE KEYRUS

Keyrus - Activités Grands Comptes

Acteur international du conseil et des technologies, spécialiste de la Data et du Digital, Keyrus a pour mission d'aider les entreprises à tirer profit du paradigme de la Donnée et du Numérique pour accroître leur performance, faciliter et accélérer leur transformation et générer de nouveaux leviers de croissance et de compétitivité.

Plaçant l'innovation au cœur de sa stratégie, Keyrus développe une proposition de valeur unique sur le marché autour d'une offre novatrice qui s'appuie sur la combinaison de trois expertises majeures et convergentes :

Data Intelligence :

Data Science - Intelligence Artificielle - Big Data & Cloud Analytics - Business Intelligence - EIM - CPM/EPM

Digital Experience :

Innovation & Stratégie Digitale - Marketing Digital - DMP & CRM - Commerce Digital - Performance Digitale - User Experience

Conseil en Management & Transformation :

Stratégie & Innovation - Transformation Digitale - Pilotage de la Performance - Accompagnement des Projets

Absys Cyborg - Activités Mid-Market

Absys Cyborg est spécialiste de l'édition et l'intégration de solutions de gestion :

Logiciels de gestion, ERP et CRM

Hébergement & Services managés

Solutions collaboratives

Reporting & Décisionnel

Conseil, Pilotage AMOA, Stratégie IT

Absys Cyborg est l'intégrateur leader des solutions Sage et Microsoft et se positionne en tant qu'expert reconnu sur l'ensemble des lignes de produits de l'éditeur Sage (Sage 100, Sage Paie, Sage FRP 1000, Sage X3) et de Microsoft Dynamics.

Présent dans vingt pays et sur 4 continents, le Groupe Keyrus emploie plus de 3 000 collaborateurs.

Keyrus est coté sur le compartiment C de l'Eurolist d'Euronext Paris

(Compartiment C/Small caps - Code ISIN : FR0004029411 - Reuters : KEYR.PA - Bloomberg : KEY:FP)

Plus d'informations sur www.keyrus.fr