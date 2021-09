KEYRUS : Résultats du premier semestre 2021

Résultats semestriels 2021

Chiffre d'affaires : 141,0 M€ +6,1% (croissance organique* +4,5%)

Résultat opérationnel courant : 3,6 M€

Résultat opérationnel : 2,7 M€

Résultat net : 3,7 M€

En millions d'euros S1.2021 S1.2020 ** Chiffre d'affaires 141,0 132,8 Résultat opérationnel courant 3,6 2,5 Résultat opérationnel 2,7 2,0 Résultat net 3,7 (1,4) Résultat net (Part du Groupe) 1,6 (2,5)

Levallois-Perret, le 28 septembre 2021 : Les comptes consolidés du premier semestre 2021 ont été approuvés par le Conseil d'administration réuni le 28 septembre 2021.

Performance opérationnelle

Le Groupe Keyrus a enregistré un chiffre d'affaires de 141,0 millions d'euros au premier semestre 2021, en hausse de 6,1% (+4,5% à périmètre et taux de change constants) par rapport au premier semestre 2020.

Les activités Grands Comptes affichent une croissance organique de 3,0% (5,1% en données publiées) au cours du premier semestre 2021. Cette croissance est portée principalement par l'Amérique du Nord, l'Asie et l'Afrique & Moyen Orient, les impacts économiques de la crise sanitaire se faisant encore sensiblement sentir en Europe et en Amérique Latine.

Les activités Mid-Market, portées par la filiale du Groupe, Absys Cyborg, affichent une croissance de 9,2% en organique et en données publiées au cours du premier semestre 2021. Cet excellent semestre, tant en termes de croissance d'activité que de rentabilité, s'explique par l'amélioration de la productivité et de la récurrence contractuelle, ainsi que par la hausse des prises de commandes (+5,7% sur 12 mois glissants).

Le résultat opérationnel courant du Groupe s'établit à 3,6 M€ contre 2,5 M€ au premier semestre 2020.

Le résultat opérationnel et le résultat net part du Groupe s'élèvent respectivement à 2,7 M€ et 1,6 M€, contre 2,0 M€ et (2,5) M€ au premier semestre 2020.

La dette nette du Groupe s'élève à 31,0 M€ au 30 juin 2021 contre 33,9 M€ un an auparavant et 18,9 M€ au 31 décembre 2020. Cette hausse de la dette nette au premier semestre s'explique principalement par une hausse du BFR due au remboursement des reports de charges sociales selon l'échéancier négocié avec l'administration en application des mesures gouvernementales à la suite de la crise sanitaire (3,7 M€), une saisonnalité récurrente du BFR d'activité (notamment 3,1 M€ sur les produits constatés d'avance des contrats) et par des décaissements de 3,1 M€ liés aux opérations de croissances externes.

Au 30 juin 2021, les prévisions de trésorerie ne font pas apparaître de difficultés de financement.

Perspectives

Sur le segment Grands Comptes, le Groupe Keyrus poursuit ses investissements de modernisation des outils de gestion et de pilotage de la performance afin d'inscrire sa gestion agile et réactive dans le temps, et d'améliorer durablement sa performance économique.

Dans une perspective plus large et stratégique, l'offre de Keyrus se verticalise progressivement, par branche d'activité, par fonction et/ou par processus métier, afin d'apporter des solutions de bout en bout intégrant les 3 dimensions de cette offre : Data, Digital et Management Consulting au service des enjeux de transformation digitale des entreprises et des organisations.

Le segment Mid-Market, grâce à la récurrence et à la robustesse de son business model, s'était montré très résilient en 2020. La croissance du carnet de commandes permet d'envisager un second semestre solide en termes de rentabilité. Le segment prouve également sa capacité à absorber des variations d'activité significatives, mais la faible visibilité sur le marché des PME et ETI françaises incite tout de même à rester prudent sur cette dynamique à long terme.

Sur ses deux segments, le Groupe Keyrus continuera de mettre l'accent sur l'innovation, la qualité de prestation et la relation client, et envisage une poursuite à court terme de la croissance organique et externe.

Eric Cohen, Président-Directeur Général, commente : « Notre premier semestre 2021 s'inscrit dans une dynamique de rebond progressif de l'activité en fonction de nos différentes régions.

Notre positionnement d'hyper-spécialiste de la Data, reconnu à l'échelle internationale, avec 25 années d'expérience et de projets délivrés, la convergence de nos trois sphères d'expertise ; Data, Digital et Management & Transformation pour différencier et augmenter la valeur de nos propositions, et notre culture d'entreprendre et d'innover, nous permettent d'envisager l'avenir sereinement malgré l'environnement économique incertain.

Notre projet de développement s'engage, plus que jamais, dans une démarche responsable face aux enjeux sociaux et sociétaux où l'essence même de nos activités autour de la donnée prend tout son sens.

Les données nous renseignent sur la manière dont nous nous comportons et la façon dont le monde évolue, se structure, s'améliore pour les générations futures. Naturellement, Keyrus apportera toutes ses connaissances et sa maitrise de la science des données pour aider ses clients à relever un grand nombre de défis actuels et futurs de notre société. »

Compte de résultat opérationnel synthétique par secteur opérationnel

Grands Comptes Mid-Market Total En M€ S1 2021 S1 2020

** S1 2021 S1 2020 S1 2021 S1 2020

** Chiffre d'affaires 105,6 100,4 35,4 32,4 141,0 132,8 Résultat opérationnel courant 1,2 1,0 2,4 1,5 3,6 2,5 Résultat opérationnel 0,5 0,7 2,3 1,3 2,7 2,0

Gestion et impacts de la crise COVID

L'émergence du virus COVID-19 au cours du premier trimestre 2020 puis son expansion ont affecté l'activité économique de l'exercice 2020. Le Groupe a consacré le 1er semestre 2021 à la gestion du processus de sortie de confinement et à l'adaptation des modes de Delivery aux recommandations sanitaires.

Le Groupe avait fait preuve d'une forte réactivité en désignant dès le 15 mars 2020 une Cellule de Crise dédiée à la gestion de la pandémie. Cette cellule était dirigée par le Président Directeur Général afin d'évaluer de manière continue la situation en France et dans tous les pays où le groupe opère.

Du fait de l'évolution de la pandémie, nous avons allégé ce dispositif mais demeurons extrêmement attentif aux évolutions de la crise pandémique. Le dispositif clé est prêt à être réactivé si nécessaire et repose sur l'efficacité des mesures prises au cours de l'exercice précédent.

* DÉFINITION DE LA NOTION DE CROISSANCE ORGANIQUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

La notion de croissance organique du chiffre d'affaires consiste à présenter le chiffre d'affaires de l'année précédente (N-1, ici exercice 2020) retraité de telle sorte à utiliser les taux de change et le périmètre de consolidation de l'année en cours (N, ici l'exercice 2021). Le Groupe calcule alors un chiffre d'affaires organique N-1 en :

utilisant les taux de change de l'année N pour calculer les chiffres d'affaires publiés des sociétés hors zone Euro l'année N-1 ;

ajoutant au chiffre d'affaires publié pour l'année N-1 le chiffre d'affaires N-1 des sociétés entrées dans le périmètre de consolidation l'année N ;

retranchant au chiffre d'affaires publié pour l'année N-1 le chiffre d'affaires N-1 des sociétés sorties du périmètre de consolidation l'année N.

Sur le premier semestre 2021, les retraitements permettant de passer du chiffre d'affaires 2020 publié et retraité de Black Tiger au chiffre d'affaires 2020 organique se présentent comme suit :

Meuros Montants S1. 2020 publié 132,8 Effets périmètre GC 5,2 Effets périmètre MM - Variations taux de change (3,2) S1.2020 organique 134,9

** PERIMETRE DE CONSOLIDATION

B&C Technologies (nom commercial Black Tiger) était consolidée jusqu'au 30 septembre 2020 via la méthode d'intégration globale. Au 31 décembre 2020, en accord avec ses commissaires aux comptes, le groupe Keyrus a réexaminé la méthode de consolidation de B&C Technologies. L'analyse conduite au regard d'IFRS 10 a conduit le management à intégrer B&C Technologies selon la méthode de la mise en équivalence. Afin de présenter des éléments comparables, les chiffres au 30 juin 2020 présentés ici sont retraités du périmètre B&C Technologies et un tableau de passage entre cette présentation et les comptes semestriels 2020 publiés est présenté ci-dessous.

En milliers d'€ 30/06/2020 30/06/2020 6 mois Retraitement 6 mois Publié BlackTiger Retraité Chiffre d'affaires 133 974 -1 125 132 849 Total produits des activités ordinaires 134 208 -1 125 133 083 Résultat Opérationnel Courant 2 620 -164 2 456 Résultat Opérationnel 1 970 6 1 976 Résultat avant impôt 1 465 8 1 473 Résultat net -1 455 21 -1 433

À PROPOS DU GROUPE KEYRUS

Keyrus - Activités Grands Comptes

Acteur international du conseil et des technologies, spécialiste de la Data et du Digital, Keyrus a pour mission d'aider les entreprises à tirer profit du paradigme de la Donnée et du Numérique pour accroître leur performance, faciliter et accélérer leur transformation et générer de nouveaux leviers de croissance et de compétitivité.

Plaçant l'innovation au cœur de sa stratégie, Keyrus développe une proposition de valeur unique sur le marché autour d'une offre novatrice qui s'appuie sur la combinaison de trois expertises majeures et convergentes :

Data Intelligence :

Data Science – Intelligence Artificielle - Big Data & Cloud Analytics – Business Intelligence – EIM – CPM/EPM

Digital Experience :

Innovation & Stratégie Digitale – Marketing Digital - DMP & CRM – Commerce Digital – Performance Digitale – User Experience

Conseil en Management & Transformation :

Stratégie & Innovation – Transformation Digitale – Pilotage de la Performance – Accompagnement des Projets

Absys Cyborg – Activités Mid-Market

Absys Cyborg est spécialiste de l'édition et l'intégration de solutions de gestion :

Logiciels de gestion, ERP et CRM

Hébergement & Services managés dans le Cloud

Solutions collaboratives

Reporting & Décisionnel

Conseil, Pilotage AMOA, Stratégie IT

Absys Cyborg est l'intégrateur leader des solutions Sage et Microsoft et se positionne en tant qu'expert reconnu sur l'ensemble des lignes de produits de l'éditeur Sage (Sage 100, Sage Paie, Sage FRP 1000, Sage X3) et de Microsoft Dynamics.

Présent dans 21 pays et sur 4 continents, le Groupe Keyrus emploie 3000 collaborateurs.

Keyrus est coté sur Euronext Growth Paris.

(ALKEY - Code ISIN: FR0004029411 – Reuters: KEYR.PA – Bloomberg: ALKEY: FP).

Plus d'informations sur www.keyrus.fr

