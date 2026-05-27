Keyrus négocie une cession de sa filiale Vision.bi

Dans le cadre de sa stratégie de gestion active de son portefeuille d'activités, Keyrus annonce être entré en négociations exclusives avec Deloitte Israel en vue de la cession envisagée des activités de Vision.bi, sa filiale israélienne spécialisée dans la data et l'analytics.

Développée dans le cadre de l'expansion internationale de Keyrus dans les domaines de la data et de l'IA depuis 2011, Vision.bi dispose d'une expertise dans les solutions de data, d'analytics et d'intelligence artificielle, accompagnant des organisations de premier plan sur le marché israélien.

L'opération envisagée permettrait à Vision.bi de poursuivre une nouvelle phase de développement, tout en permettant à Keyrus d'accélérer l'exécution de sa stratégie mondiale centrée sur l'IA, les plateformes de données, la cybersécurité et les services de transformation de nouvelle génération fondés sur l'Agentic AI.

La réalisation de l'opération demeure soumise aux conditions suspensives usuelles ainsi qu'à l'obtention des autorisations réglementaires requises. Des informations complémentaires relatives à l'opération et à sa logique stratégique seront communiquées lors de la réalisation définitive de la transaction.