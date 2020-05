KEYRUS : Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Mixte du 25 juin 2020

Assemblée Générale Mixte du 25 juin 2020

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Levallois-Perret, le 25 mai 2020 : Les actionnaires de la société Keyrus sont invités à participer à l'Assemblée Générale Mixte qui se réunira le 25 juin 2020 à 8h30, au siège de la Société, sise 155, rue Anatole France, 92300 Levallois-Perret.

L'avis de réunion comportant l'ordre du jour, le texte des projets de résolutions ainsi que les modalités de participation et de vote à cette Assemblée a été publié le 18 mai 2020 au BALO, au bulletin n°60.

Les documents et renseignements préparatoires à cette Assemblée, prévus par l'article R.225-83 du code de commerce, sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la Société Keyrus - 155 rue Anatole France, 92300 Levallois-Perret, selon les dispositions légales et réglementaires applicables.

Ils peuvent également être consultés sur le site internet de la Société, www.keyrus.fr, (rubrique 'Finance & Investisseurs').

Pour plus d'informations, merci de contacter :

Jean-Eudes Oumier

Département de la Communication financière

Keyrus

Téléphone : +33 (0)1 41 34 10 00

Email : actionnaires@keyrus.com

À PROPOS DU GROUPE KEYRUS

Keyrus - Activités Grands Comptes

Acteur international du conseil et des technologies, spécialiste de la Data et du Digital, Keyrus a pour mission d'aider les entreprises à tirer profit du paradigme de la Donnée et du Numérique pour accroître leur performance, faciliter et accélérer leur transformation et générer de nouveaux leviers de croissance et de compétitivité.

Plaçant l'innovation au cœur de sa stratégie, Keyrus développe une proposition de valeur unique sur le marché autour d'une offre novatrice qui s'appuie sur la combinaison de trois expertises majeures et convergentes :

Data Intelligence :

Data Science - Intelligence Artificielle - Big Data & Cloud Analytics - Business Intelligence - EIM - CPM/EPM

Digital Experience :

Innovation & Stratégie Digitale - Marketing Digital - DMP & CRM - Commerce Digital - Performance Digitale - User Experience

Conseil en Management & Transformation :

Stratégie & Innovation - Transformation Digitale - Pilotage de la Performance - Accompagnement des Projets

Absys Cyborg - Activités Mid-Market

Absys Cyborg est spécialiste de l'édition et l'intégration de solutions de gestion :

Logiciels de gestion, ERP et CRM

Hébergement & Services managés

Solutions collaboratives

Reporting & Décisionnel

Conseil, Pilotage AMOA, Stratégie IT

Absys Cyborg est l'intégrateur leader des solutions Sage et Microsoft et se positionne en tant qu'expert reconnu sur l'ensemble des lignes de produits de l'éditeur Sage (Sage 100, Sage Paie, Sage FRP 1000, Sage X3) et de Microsoft Dynamics.

Présent dans 19 pays et sur 4 continents, le Groupe Keyrus emploie 3200 collaborateurs.

Keyrus est coté sur le compartiment C de l'Eurolist d'Euronext Paris

(Compartiment C/Small caps - Code ISIN : FR0004029411 - Reuters : KEYR.PA - Bloomberg : KEY:FP)

Plus d'informations sur www.keyrus.fr