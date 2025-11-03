KEYRUS : Keyrus France cède son activité " Agence Digitale " à l'ESN DATASOLUTION

Keyrus France cède son activité « Agence Digitale » à l'ESN DATASOLUTION pour concentrer sa croissance sur la data et l'intelligence artificielle

Levallois-Perret (France) – 3 novembre 2025 : Keyrus France annonce avoir cédé son activité « Agence Digitale » à DATASOLUTION , Agence digitale experte en e-commerce et en gestion de référentiels de données. Cet adossement s'accompagne de la mise en place d'un partenariat stratégique entre les deux entreprises, et s'inscrit dans la nouvelle feuille de route de Keyrus France qui intensifie son développement autour de la data et de l'intelligence artificielle.

Une opération à double dimension : cession et alliance

Keyrus France choisit de confier la poursuite de son activité « Agence Digitale » (expertise UX/UI, e-commerce, digital factory…), représentant environ 3,5M€ de chiffre d'affaires et plus d'une trentaine de consultants, à DATASOLUTION , « pure player » du domaine, qui offrira des perspectives motivantes aux équipes et qui renforcera ses compétences et son portefeuille clients.

En parallèle, les deux entreprises scellent un partenariat stratégique bilatéral. DATASOLUTION devient le partenaire de référence pour les projets digitaux initialement portés par Keyrus France, garantissant la continuité des prestations et l'accompagnement des clients dans un cadre stable. Réciproquement, les projets liés à la data et à l'intelligence artificielle initiés par DATASOLUTION seront confiés à Keyrus France, dans une logique de complémentarité d'expertises.

Une logique de continuité pour les équipes et les clients

Près de 50% des effectifs de la branche digitale de Keyrus France sont basés à Lyon, berceau historique de l'Agence digitale développée depuis une dizaine d'années. Ces équipes intégreront les locaux de DATASOLUTION à Lyon 7, renforçant ainsi la présence de l'ESN dans la région.

Les autres collaborateurs seront accueillis sur les sites de DATASOLUTION à Paris, Bordeaux et Toulouse. À l'issue de l'opération, chaque salarié bénéficiera d'un environnement de travail adapté, dans son lieu de résidence.

« Les clients suivis par Keyrus France conserveront leurs interlocuteurs habituels afin d'organiser le transfert des engagements contractuels désormais portés par DataSolution. L'ensemble des prestations, conditions tarifaires et niveaux de service restent inchangés, garantissant une transition fluide et sans rupture » précise Jean-Claude Nogues , président et fondateur de DATASOLUTION .

Accélérer dans la data et l'IA : la priorité de Keyrus France avec une expertise sur toute la chaîne de valeur

Keyrus France structure son positionnement autour d'une approche complète de la donnée et de l'intelligence artificielle, de l'analyse stratégique à l'industrialisation des cas d'usage. L'entreprise combine une expertise technologique data éprouvée, une connaissance fine des enjeux sectoriels et une méthodologie centrée sur la valeur opérationnelle. Ce modèle intégré lui permet de concevoir des solutions sur mesure, robustes et orientées retour sur investissement, en collaboration étroite avec ses clients.

Cette évolution organisationnelle s'inscrit ainsi dans une dynamique de croissance organique pour Keyrus France, visant à renforcer ses capacités d'investissement et à soutenir son développement sur ses expertises à forte valeur ajoutée.

« Être compétitif aujourd'hui, c'est savoir faire des choix structurants. En nous concentrant sur la data et l'IA, nous alignons notre stratégie sur les attentes du marché et des décideurs. Ce positionnement assumé nous permet d'investir plus fortement dans l'innovation, tout en construisant des alliances solides pour couvrir l'ensemble du spectre de la transformation digitale par l'IA », déclare Eric Cohen , président et fondateur du groupe Keyrus .

De son côté, DATASOLUTION poursuit une stratégie de croissance soutenue, marquée par plusieurs acquisitions récentes. L'intégration des équipes « Agence digitale » de Keyrus France renforce sa couverture territoriale et son savoir-faire, tout en consolidant sa position auprès de grands comptes.

À PROPOS DE KEYRUS

En combinant expertise verticale , fonctionnelle et technologique sur l'ensemble des sujets les plus actuels de la donnée et de l'intelligence artificielle , Keyrus accompagne ses clients à mettre en œuvre les moyens leur permettant d'augmenter leur compétitivité , leur résilience et leur adaptabilité .

Keyrus articule ainsi une proposition de valeur complète, couvrant conseil et solutions, afin que les opportunités portées par le triptyque données, intelligence artificielle (IA) et digital deviennent réalité :

Conseil en matière de données

Solutions de données et d'analyse

Intelligence artificielle (IA)

Gestion des performances de l'entreprise (EPM)

Numérique et multi-expérience

S'appuyant sur l'expérience cumulée de près de 3000 personnes et présent dans 28 pays sur 4 continents, Keyrus est l'un des principaux experts internationaux en matière de données, d'intelligence artificielle et d'expérience digitale, du conseil à la technologie .

Keyrus est coté sur Euronext Growth Paris.

(ALKEY - Code ISIN: FR0004029411 – Reuters: KEYR.PA – Bloomberg: ALKEY: FP)

Plus d'informations sur : www.keyrus.fr

