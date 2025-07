KEYRUS : Keyrus finalise l'acquisition d'une participation majoritaire dans Upquest

Keyrus finalise l'acquisition d'une participation majoritaire dans Upquest, renforçant ainsi ses capacités de services de transformation métier et technologique en Belgique et en Europe.

Levallois-Perret (France), Bruxelles (Belgique) - 3 juillet 2025

Le Groupe Keyrus ( www.keyrus.com ) a le plaisir d'annoncer la finalisation de l'acquisition d'une participation majoritaire dans Upquest ( www.upquest.be ), une société belge de conseil en management réputée pour la mise en œuvre de programmes complexes de transformation d'entreprises, avec une forte orientation vers le secteur des services financiers et l'intégration des nouvelles technologies.

Cette opération stratégique marque une étape importante pour Keyrus dans son ambition de renforcer son activité de conseil métier et technologique en Europe et de consolider sa position dans le secteur des services financiers.

Fondée en Belgique, Upquest est une société de conseil spécialisée, qui compte 20 experts et se consacre au déploiement stratégique, à la conception de modèles opérationnels, à la gestion de transformations à grande échelle et à l'intégration technologique. Elle s'est forgée une solide réputation auprès des principales banques et compagnies d'assurance pour la réalisation de projets de transformation critiques, alliant expertise métier et technologique à une gestion rigoureuse des projets et du changement.

Une vision commune pour relever les défis de transformation de nos clients

La fusion entre Upquest et Keyrus Management en Belgique donnera naissance à une nouvelle équipe de 40 experts opérant sous la marque « Keyrus Business Transformation » . En réunissant leur expertise, leurs cultures et leurs talents, les deux sociétés ont pour objectif d'accompagner leurs clients dans leurs initiatives de transformation, depuis la définition des priorités stratégiques jusqu'à la mise en œuvre efficace et l'intégration technologique.

Cette intégration intervient à un moment où les acteurs des services financiers sont confrontés à des défis et des opportunités sans précédent, liés à l'évolution des attentes des clients, aux pressions réglementaires et à l'adoption accélérée de l'intelligence artificielle et de la prise de décision basée sur les données . En combinant des offres de services complémentaires et une expertise sectorielle, la nouvelle entité aidera ses clients à concevoir et à mettre en œuvre des modèles business robustes et embarquant la valeur ajoutée de l'intelligence artificielle.

Une présence renforcée en Belgique et en Europe

Grâce à cette acquisition, Keyrus renforce sa présence en Belgique dans le domaine du conseil tout en améliorant sa capacité à servir ses clients européens avec une proximité locale et une expertise globale.

Marc Stukkens , CEO du groupe Keyrus, déclare:

“Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans notre stratégie visant à renforcer nos services de conseil et de technologie en Europe. L'expertise d'Upquest dans la transformation des services financiers est très complémentaire à la nôtre, et ensemble, nous serons mieux placés pour accompagner nos clients dans les défis de l'ère de l'IA”

Frédéric Leroux , Managing Partner de Upquest, ajoute:

“Rejoindre Keyrus représente une formidable opportunité pour notre équipe et nos clients. Cela nous donne accès à un réseau international plus vaste, à des capacités technologiques plus approfondies et à une envergure qui nous permettra de mener à bien des projets encore plus ambitieux, tout en conservant notre culture entrepreneuriale et notre engagement envers nos clients”

À PROPOS DE KEYRUS

En combinant expertise verticale , fonctionnelle et technologique sur l'ensemble des sujets les plus actuels de la donnée et de l'intelligence artificielle, Keyrus accompagne ses clients à mettre en œuvre les moyens leur permettant d'augmenter leur compétitivité , leur résilience et leur adaptabilité .

Keyrus articule ainsi une proposition de valeur complète, couvrant conseil et solutions, afin que les opportunités portées par le triptyque données, intelligence artificielle (IA) et digital deviennent réalité :

Conseil en matière de données

Solutions de données et d'analyse

Intelligence artificielle (IA)

Gestion des performances de l'entreprise (EPM)

Numérique et multi-expérience

S'appuyant sur l'expérience cumulée de plus de 3200 personnes et présent dans 28 pays sur 4 continents, Keyrus est l'un des principaux experts internationaux en matière de données, d'intelligence artificielle et d'expérience digitale, du conseil à la technologie.

Keyrus est coté sur Euronext Growth Paris.

(ALKEY - Code ISIN: FR0004029411 - Reuters: KEYR.PA - Bloomberg: ALKEY: FP)

Plus d'informations sur : www.keyrus.fr

À PROPOS DE UPQUEST

Fondée en Belgique, Upquest est une société de conseil en gestion spécialisée dans la transformation complexe des entreprises. Fortement implantée dans le secteur des services financiers, Upquest propose des services allant du déploiement stratégique et de la conception de modèles opérationnels à la gestion de programmes et à l'intégration technologique (CRM, ERP, plateformes de données). Upquest est reconnue pour son approche pragmatique, qui combine une connaissance fonctionnelle approfondie et une solide expertise en gestion de projets et de changement afin de garantir la mise en œuvre harmonieuse des ambitions stratégiques de ses clients.

Plus d'information sur www.upquest.be

CONTACTS

KEYRUS

Karim.mulard-benjelloun@keyrus.com

Phone: +33.1.41.34.1000

contact-keyrus@keyrus.com