KEYRUS : Keyrus entre en négociation exclusive afin d'acquérir NetPartners

Keyrus engage des négociations exclusives en vue d'acquérir NetPartners au Brésil, confirmant son ambition stratégique dans le domaine de l'Intelligent Performance Management

Levallois-Perret (France), Sao Paulo (Brésil) – 15 décembre 2025

Le groupe Keyrus , Leader international spécialisé dans les services de conseil et technologiques data et IA, annonce avoir engagé des négociations exclusives en vue d'acquérir NetPartners , une société spécialisée dans le domaine de la gestion de la performance d'entreprise (EPM) bénéficiant de plus de 30 ans d'expérience sur le marché brésilien. Netpartners réalise environ 2,5M€ de chiffre d'affaires et compte une vingtaine d'experts. Cette acquisition renforcera la présence de Keyrus en Amérique latine et étend ses capacités mondiales en matière d'EPM sur plusieurs plateformes technologiques de premier plan.

À PROPOS DE KEYRUS

En combinant expertise verticale , fonctionnelle et technologique sur l'ensemble des sujets les plus actuels de la donnée et de l'intelligence artificielle, Keyrus accompagne ses clients à mettre en œuvre les moyens leur permettant d'augmenter leur compétitivité , leur résilience et leur adaptabilité .

Keyrus articule ainsi une proposition de valeur complète, couvrant conseil et solutions, afin que les opportunités portées par le triptyque données, intelligence artificielle (IA) et digital deviennent réalité :

Conseil en matière de données

Solutions de données et d'analyse?

Intelligence artificielle (IA)

Gestion des performances de l'entreprise (EPM)

Numérique et multi-expérience

S'appuyant sur l'expérience cumulée de plus de 2900 collaborateurs et présent dans 28 pays sur 4 continents, Keyrus est l'un des principaux experts internationaux en matière de données, d'intelligence artificielle et d'expérience digitale, du conseil à la technologie.

Keyrus est coté sur Euronext Growth Paris.

(ALKEY - Code ISIN: FR0004029411 – Reuters: KEYR.PA – Bloomberg: ALKEY: FP)

Plus d'informations sur : www.keyrus.fr

