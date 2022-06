KEYRUS : Keyrus devient l'actionnaire majoritaire de CMG Consulting Group

Keyrus devient l'actionnaire majoritaire de CMG Consulting Group, société de conseil spécialisée dans les métiers de la Banque, de la Finance, de l'Assurance, et de l'Immobilier

Paris, Levallois-Perret, le 16 juin 2022 - Acteur international de la Data Intelligence, du numérique et de la transformation des entreprises, Keyrus annonce une prise de participation majoritaire dans le capital de CMG Consulting Group , un réseau de cabinets de conseil spécialisés en pilotage de projet métier, conseil métier, et conseil en organisation dans les secteurs de la Banque, de la Finance, de l'Assurance et de l'Immobilier.

L'investissement dans CMG Consulting Group représente pour Keyrus une opportunité stratégique de renforcer son pôle Services Financiers (FSI) et de répondre de manière plus globale aux besoins de transformation de ces secteurs en combinant le savoir-faire métier de CMG Consulting Group à ses expertises fonctionnelles et technologiques dans les domaines de la Data et du Digital.

La maîtrise de Keyrus des modèles de « delivery » de projet en mode distribué au sein de ses différentes implantations internationales va permettre d'accélérer le déploiement d'une « practice » FSI sur une base paneuropéenne, avec la capacité de positionner CMG Consulting Group adossé à Keyrus sur des projets de grande ampleur qui intègrent à la fois le conseil et la mise en œuvre de solutions technologiques innovantes et performantes.

« En accueillant CMG Consulting Group au sein du Groupe Keyrus , nous renforçons notre leadership en France et en Europe sur le marché du FSI. Nos cultures entrepreneuriales, agiles, et résolument tournées vers la satisfaction clients tout en plaçant l'humain au centre de nos stratégies, nous laissent envisager une intégration rapide et réussie de CMG Consulting Group » , déclare Éric Cohen, Président-Directeur Général du Groupe Keyrus .

Fondé en 2006 à Paris, CMG Consulting Group regroupe 4 sociétés et compte plus de 100 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 11,3 M€ en 2021. Le groupe s'est rapidement développé en Europe et a ouvert en 2021 une première filiale au Portugal. CMG Consulting Group accompagne les plus grands établissements bancaires et financiers français. Il dispose de référencements actifs de premier ordre auprès de grands groupes et d'acteurs financiers publics. Ses offres apportent des solutions innovantes adaptées aux besoins des métiers de la banque de financement, de la gestion d'actifs, de la banque de détail, des services financiers, de l'assurance, et de l'immobilier.

« Nous sommes persuadés que ce rapprochement au Groupe Keyrus constitue une véritable opportunité d'accélérer la croissance et de pérenniser le projet industriel de CMG que nous avons créé il y a 16 ans. Nous avons été séduits dès le départ par l'équipe dirigeante, par l'histoire et le positionnement de Keyrus, ainsi que par les synergies évidentes que nous pouvions mettre en œuvre grâce à cette opération » , commentent d'une seule voix Raphaël Faure et Steeve Fichtenbaum , associés fondateurs majoritaires qui cèdent leurs participations à Keyrus pour se consacrer à de nouveaux challenges.

Benjamin Mosseri et Arnaud Müller , tous les deux associés et également à l'origine de la création de CMG Consulting Group , continueront à en assurer la direction générale, et poursuivront son développement dans ce nouveau contexte, avec pour ambition d'accélérer la présence à l'international et la montée en valeur de l'entreprise et de ses offres.

« Notre rencontre avec le fondateur et les dirigeants du Groupe Keyrus a joué un rôle déterminant dans l'élaboration d'un projet commun ambitieux et porteur de valeur, pour nos collaborateurs comme pour nos clients. CMG Consulting Group va pouvoir aborder une nouvelle phase de son développement portée par tout le savoir-faire de Keyrus dans la réalisation d'une croissance durable et d'une expansion rapide.

Les pistes de synergies sont multiples et concernent l'ensemble de nos offres et de nos territoires, avec en premier lieu la France et le Portugal », déclarent Benjamin Mosseri et Arnaud Müller .

À PROPOS DE KEYRUS

Acteur international du conseil et des technologies, spécialiste de la Data et du Digital, Keyrus a pour mission d'aider les entreprises à tirer profit du paradigme de la Donnée et du Numérique pour accroître leur performance, faciliter et accélérer leur transformation, et générer de nouveaux leviers de croissance et de compétitivité.

Plaçant l'innovation au cœur de sa stratégie, Keyrus développe une proposition de valeur unique sur le marché fondée sur cinq grands groupes de services, chacun comprenant des offres multiples :

. Automatisation et Intelligence Artificielle

. Expérience numérique centrée sur l'humain

. Mise en œuvre des données et des analyses

. Cloud et Sécurité

. Transformation et Innovation



S'appuyant sur l'expérience cumulée de plus de 3000 collaborateurs présents dans 22 pays et sur 4 continents, Keyrus est l'un des principaux experts internationaux en matière de données, de conseil et de technologies.

Keyrus est coté sur Euronext Growth Paris.

(ALKEY - Code ISIN: FR0004029411 – Reuters: KEYR.PA – Bloomberg: ALKEY: FP).

Plus d'informations sur www.keyrus.fr

À PROPOS DE CMG CONSULTING GROUP

CMG Consulting Group est un réseau de cabinets de conseil en France et au Portugal positionnés en Conseil Métier Spécialisé : Gestion de Projets Métier (création de produits et services, transformation d'origine réglementaire ou commerciale, efficacité opérationnelle), Conseil Métier (assistance opérationnelle, management de transition, expertise) et Conseil en Organisation (diagnostic, modèle opérationnel cible, trajectoire « people and change »).

Les expertises principales du groupe sont essentiellement la Finance, les Risques, la Conformité, les Activités de Marchés (Banque de Financement et d'Investissement et Gestion d'actifs), la banque de détail, le crédit, les paiements et les métiers de l'Immobilier . Les secteurs Banque-Assurance et Immobilier représentent respectivement aujourd'hui 75% et 25% du chiffre d'affaires.

Plus d'informations sur : https://www.cmg-consulting.group

